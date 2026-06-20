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    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Jun 2026 8:30 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jun 2026 8:30 PM IST

    മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ് എന്തിന് വേണ്ടി? സർക്കാർ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്ന് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ്

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    മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ് എന്തിന് വേണ്ടി? സർക്കാർ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്ന് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ്
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    കോഴിക്കോട്: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിന് നികുതിയിളവ് നൽകാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് ഫാദർ റെമീജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ. ഈ തീരുമാനത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ പിൻവലിയണം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പിന്മുറക്കാരിൽനിന്നും ഇത്തരം ഒരു നടപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ തീരുമാനം ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

    വിലങ്ങാട് ദുരന്തബാധിത മേഖലക്കായി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ അഞ്ച് കോടി കുറവാണെന്നും ബിഷപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ തുക തകർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ റോഡ് സൈഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പോലും തികയില്ലെന്നും എന്നാൽ, സർക്കാറിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് അധികാരികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 12 കോടി ചെലവഴിച്ച് ദുരന്തബാധിതർക്കായി 80 വീടുകൾ സഭ സ്വന്തം നിലയിൽ തയാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബിഷപ്പ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    അതേസമയം, സർക്കാറിന്റെ മദ്യനയത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തുവന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യത്തിന് നികുതി കുറക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായാണ് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചത്. മദ്യകമ്പനികളുടെ കച്ചവട താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ആരോപിച്ചു. നിലവിൽ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നുള്ള മദ്യത്തിന് 251 ശതമാനമാണ് നികുതിയെങ്കിൽ, 10 ശതമാനം വരെ വീര്യമുള്ള മദ്യത്തിന് നികുതി 120 ശതമാനമായി പകുതിയിലധികമാണ് കുറക്കുന്നത്. ഇത് സമൂഹത്തിൽ മദ്യപാനം കുത്തനെ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    വിലകുറഞ്ഞ മദ്യം വിപണിയിൽ സുലഭമാകുമ്പോൾ മദ്യപാനം ക്രമാതീതമായി വർധിക്കും. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം എന്ന ന്യായീകരണം പറഞ്ഞ് മദ്യ ഉപയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് യുവതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയാറാകാത്ത സർക്കാർ മദ്യത്തിന് മാത്രം നികുതിയിളവ് നൽകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മദ്യത്തിന്റെ വില കുറക്കുകയാണോ സർക്കാറിന്റെ യഥാർഥ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അബ്കാരി നയത്തിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കാറുണ്ട്.

    ഇത്രയും വലിയൊരു നികുതിയിളവ് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മദ്യ ഉപയോഗം വ്യാപകമാക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉയരണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാവി തലമുറയെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:AlcoholTax ExemptionThamarassery Bishopgovernment decisionWrong Way
    News Summary - Why tax exemption on alcohol? The government is sending the wrong message, says Thamarassery Bishop
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