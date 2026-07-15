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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 July 2026 8:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 8:12 PM IST

    കേരളത്തിൽ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ കപ്പൽ നിർമാണശാല വരുന്നു; 10,000 കോടി നിക്ഷേപിക്കും

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    Tata Group
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    എ.ഐ ചിത്രം 

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ കപ്പൽ നിർമാണ മേഖലയിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച്​ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാറിന്​ നിർദേശം ലഭിച്ചതായും ഒരുമാസത്തിനകം ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

    അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമമായ ‘ബ്ലൂംബർഗി’ന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ‘മിഷൻ സമുദ്ര’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. പദ്ധതിക്ക്​ ആവശ്യമായ ഭൂമി സർക്കാർ അനുവദിക്കുമെന്നും കപ്പൽ നിർമാണ മേഖലയിൽ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ആദ്യ സംരംഭമാണിതെന്നുമാണ്​ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കുന്നത്​. എന്നാൽ, കപ്പൽ നിർമാണശാലയുടെ ശേഷി എത്രയെന്നും മറ്റും മുഖ്യമന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാര്യം ടാറ്റയും സ്ഥിരീകരിച്ചില്ലെന്നാണ്​ വിവരം.

    സ്വപ്നപദ്ധതിയായ ‘മിഷൻ സമുദ്ര’യുടെ കീഴിൽ എല്ലാ മേഖലയെയും സംയോജിപ്പിച്ച് വൻകിട നിക്ഷേപങ്ങളെ ആകർഷിച്ച് തുറമുഖ വികസന സാധ്യതകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ് സർക്കാറിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. തുറമുഖ വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതികൾക്ക് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം സ്വാ​ഗതം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ടാറ്റയുടെ വാ​ഗ്ദാനം. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ ഓഹരി വിൽപന വിവാദമായിരിക്കെയാണ്​ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പുമായി കൈകൊടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കം.

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    TAGS:tata groupVD Satheesan
    News Summary - Tata Group's shipyard coming up in Kerala; 10,000 crores to be invested
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