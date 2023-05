cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ല​പ്പു​റം: താ​നൂ​ര്‍ ബോ​ട്ട് ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യതിനെ തുടർന്നുള്ള തി​ര​ച്ചി​ല്‍ തു​ട​രാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്നും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും എ​ന്‍​.ഡി.ആ​ര്‍​.എ​ഫി​ന്‍റെ​യും നേ​വി​യു​ടെ​യും ഫ​യ​ര്‍​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ തി​ര​ച്ചി​ല്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ ബോ​ട്ടി​ല്‍ ഫോ​റ​ന്‍​സി​ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​സം​ഭ​വം പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നും ഭാ​വി​യി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യാ​ന്‍ മു​ന്‍​ക​രു​ത​ലും മ​റ്റും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒളിവിൽപോയ ബോട്ടുടമയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോട്ടുടമ നാസറിനെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമം ഊർജിതമാക്കി. നാസറിനെതിരെ നരഹത്യ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. അതിനിടെ,ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സൂചനകൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ചേരുന്ന ഹൈകോടതിയുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചിനു മുന്നിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടാനുള്ള നീക്കമാണുള്ളതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. Show Full Article

Tanur Boat Tragedy; It has been decided to continue the search today and tomorrow