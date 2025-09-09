Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതാനൂർ ബോട്ടപകടം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 11:04 PM IST

    താനൂർ ബോട്ടപകടം: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്​ രണ്ടാംഘട്ട തെളിവെടുപ്പിനുശേഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Tanur boat accident
    cancel
    camera_alt

    താനൂർ ബോട്ടപകടം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ല​പ്പു​റം താ​നൂ​ർ തൂ​വ​ൽ​തീ​രം ബീ​ച്ചി​ൽ 2023 മേ​യ് ഏ​ഴി​നു​ണ്ടാ​യ ബോ​ട്ട​പ​ക​ടം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് വി.​കെ. മോ​ഹ​ന​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ക​മീ​ഷ​ൻ വൈ​കാ​തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ന്​ ശേ​ഷം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​​ന്ന​തെ​ന്ന് വി.​കെ. മോ​ഹ​ന​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10 മു​ത​ല്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 23 വ​രെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ഗ​മ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ര്‍ത്താ​ണ് അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ഈ​രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം തേ​ടും.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ട് രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി യാ​ത്രാ​ബോ​ട്ടാ​ക്കി​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ല്‍ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പൂ​വാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ലാ​ണ്‌ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ സി​റ്റി​ങ്‌. തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തും. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 23ന്​ ​മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ്​ അ​വ​സാ​ന സി​റ്റി​ങ്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ 0484-2999713 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​​ലോ vkmjctanur@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Investigation Reportevidence collectiontanur boat accidentLatest News
    News Summary - Tanur boat accident: Investigation report after second phase of evidence collection
    Similar News
    Next Story
    X