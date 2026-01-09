Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightത​ന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:27 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:27 PM IST

    ത​ന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ശബരിമലയിലെ ചടങ്ങുകളെ ബാധിക്കില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    sabarimala
    cancel

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മ​ക​ര​വി​ള​ക്കി​ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര്​ ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തോ​ടെ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ൽ ശ​ബ​രി​മ​ല. നി​ല​വി​ൽ ക​ണ്ഠ​ര​ര് മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​രാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ത​ന്ത്രി. അ​തി​നാ​ൽ, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പൂ​ജ​ക​ളെ രാ​ജീ​വ​രു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ താ​ന്ത്രി​കാ​വ​കാ​ശ​മു​ള്ള താ​ഴ​മ​ണ്‍ മ​ഠ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട്​ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഓ​രോ വ​ര്‍ഷം വീ​തം ത​ന്ത്രി​പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ രീ​തി. ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​രു​ടെ പി​തൃ​സ​ഹോ​ദ​ര പു​ത്ര​നാ​യ ക​ണ്ഠ​ര​ര് മോ​ഹ​ന​രു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ ത​ന്ത്രി മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​ര്.

    അ​ടു​ത്ത ചി​ങ്ങം മു​ത​ൽ രാ​ജീ​വ​രു​ടെ ഊ​ഴ​മാ​യി​രു​ന്നു. 1991ൽ ​പി​താ​വ്​ കൃ​ഷ്ണ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​​ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജീ​വ​ര് താ​ന്ത്രി​ക ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​യം​വി​ര​മി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൂ​ജാ​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​ജീ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ ക​ണ്ഠ​ര​ര് ബ്ര​ഹ്മ​ദ​ത്ത​നും താ​ന്ത്രി​ക​പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പി​താ​വി​ന്​ സ​ഹാ​യി​യാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. 2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ക​ണ്ഠ​ര​ര് ബ്ര​ഹ്മ​ദ​ത്ത​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ താ​ന്ത്രി​ക ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്ത​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലാ​യി​രു​ന്നു ത​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ ടേ​മെ​ങ്കി​ലും മു​തി​ർ​ന്ന ത​ന്ത്രി ക​ണ്ഠ​ര​ര് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ർ​ക്ക് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​മാ​യ​പ്പോ​ൾ, രാ​ജീ​വ​രു​ടെ​യും മോ​ഹ​ന​രു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും മാ​റി​മാ​റി താ​ന്ത്രി​ക ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി രീ​തി.

    നേ​ര​ത്തേ​യും താ​ഴ​മ​ൺ​മ​ഠം വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട ക​ണ്ഠ​ര​ര് മോ​ഹ​ന​ര് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ താ​ന്ത്രി​ക​ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​റ്റി നി​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ത​ന്ത്രി​യെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് താ​ഴ​മ​ൺ മ​ഠ​ത്തി​ന്​ ക​ത്ത് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മോ​ഹ​ന​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന അ​ച്ഛ​ൻ മ​ഹേ​ശ്വ​ര് എ​ത്തി താ​ന്ത്രി​ക​ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മോ​ഹ​ന​രു​ടെ മ​ക​ൻ മ​ഹേ​ഷ് മോ​ഹ​ന​രും സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ പ​ഴ​യ കൊ​ടി​മ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ജി വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. വാ​ജി വാ​ഹ​നം ത​ന്ത്രി അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തി എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ ത​ന്‍റെ കൈ​യി​ലു​ള്ള വാ​ജി വാ​ഹ​നം തി​രി​കെ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ക്ക് ക​ണ്ഠ​ര​ര് രാ​ജീ​വ​ര് ക​ത്ത് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kandararu RajeevaruSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Tantri's arrest will not affect Sabarimala rituals
    Similar News
    Next Story
    X