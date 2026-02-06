Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎറിയാട് വാഹനാപകടത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 8:38 AM IST

    എറിയാട് വാഹനാപകടത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Raju
    cancel
    Listen to this Article

    കൊടുങ്ങല്ലർ: ഇരുചക്രവാഹനം സ്വകാര്യ ബസിലിടിച്ച് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു. തിരുവള്ളൂരിൽ തമസിക്കുന്ന കറവത്തൊഴിലാളിയായ തമിഴ്നാട് തേനി സ്വദേശി രാജു (40) ആണ് മരിച്ചത്. എറിയാട് കേരള വർമ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ് വശം കമ്യൂണിറ്റി ഹാൾ പരിസരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം.

    കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരുമായി അഴീക്കോട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന റിസ്‌വാൻ എന്ന ബസിൽ എതിരെവന്ന ഇരുചക്രവാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്കൂട്ടറിൽ തട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് ബൈക്ക് ബസിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

    സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരനായ എറിയാട് സ്വദേശി കലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ മനാഫിന് (65) പരിക്കേറ്റു. മനാഫിനെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാജുവിന്‍റെ മൃതദേഹം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എ.ആർ. ആശുപത്രിയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamil Nadu NativeRoad Accident
    News Summary - Tamil Nadu native dies in Eriyadu road accident
    Similar News
    Next Story
    X