Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവീട് കുത്തിത്തുറന്ന്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:44 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:44 PM IST

    വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ കവർന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് 50 പവൻ കവർന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ൻ​വാ​തി​ൽ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 51.5 പ​വ​ൻ മോ​ഷ്​​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു പേ​ർ പ​ന്ത​ളം പോ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ത​മി​ഴ്നാ​ട് തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി തി​രു​ക്കു​റു​കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി ഇ​സ​ക്കി ര​മേ​ശ് (32), ന​ല്ല​ൻ​കു​ളം വ​ള്ളി​യൂ​ർ സ​മാ​ധാ​ന​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി ഗ​ണേ​ഷ് (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 29ന്​ ​പു​ല​ർ​ച്ച 3.30ഓ​ടെ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള പ​ന്ത​ളം കൈ​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​വ​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലും സ​മാ​ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​യാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ക​വ​ർ​ച്ച സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gold TheftTheft Case
    News Summary - Tamil Nadu man arrested for breaking into house and stealing 50 pavan gold
    Similar News
    Next Story
    X