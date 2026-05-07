    Posted On
    date_range 7 May 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 10:50 PM IST

    ഡി.എം.കെ നിയമസഭാകക്ഷി യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് രൂക്ഷ വിമർശനം

    ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ ഡി.​എം.​​കെ നി​യ​മ​സ​ഭ ക​ക്ഷി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി. ​സ്റ്റാ​ലി​ൻ

    ചെ​ന്നൈ: ഡി.​എം.​കെ നി​യ​മ​സ​ഭാ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച് പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി. മ​തേ​ത​ര പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​നു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​യാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി അ​തി​ന്റെ പ​ഴ​യ സ്വ​ഭാ​വം മാ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഒ​രു രാ​ജ്യ​സ​ഭാ സീ​റ്റും 28 നി​യ​മ​സ​ഭാ സീ​റ്റു​ക​ളും നേ​ടി. അ​ഞ്ച് സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം നേ​ടി മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം മു​ന്ന​ണി മാ​റി​യ​ത് ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ്. സ​ഖ്യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ പോ​ലും സ​ഖ്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത് ഡി.​എം.​കെ സ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പു​തു​ച്ചേ​രി​യി​ൽ ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​ർ​ത്തി. വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്തു​പോ​ലും നീ​തി​യു​ക്ത​മാ​യി പെ​രു​മാ​റാ​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച അ​ഞ്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മു​ന്ന​ണി നേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​യ സ്റ്റാ​ലി​നോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​യാ​ൻ പോ​ലും മ​ന​സ്സ് കാ​ണി​ച്ചി​ല്ല. 23 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത് തോ​ൽ​പി​ച്ച ടി.​വി.​കെ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് പ​രി​ഹാ​സ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ഡി.​എം.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ്റ്റാ​ലി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കാ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    മ​റ്റൊ​രു യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി നി​യ​മ​സ​ഭാ​ക​ക്ഷി നേ​താ​വി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ​ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ് സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഇ​തി​ന് ഒ​രു​വി​ധ​ത്തി​ലും ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വി​ജ​യ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സം വി​മ​ർ​ശി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സ്റ്റാ​ലി​ൻ ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ു

    TAGS:Tamil Naduparty meetingassembly electiondmk
    News Summary - Congress gets severe criticism at DMK legislature party meeting
