Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമഴയില്ല, കൃഷിയില്ല;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 July 2026 9:10 PM IST
    Updated On
    date_range 21 July 2026 9:10 PM IST

    മഴയില്ല, കൃഷിയില്ല; തമിഴ്നാട്ടിലെ വരൾച്ച കേരളത്തിലെ ഓണവിപണിക്ക് തിരിച്ചടി

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ
    മഴയില്ല, കൃഷിയില്ല; തമിഴ്നാട്ടിലെ വരൾച്ച കേരളത്തിലെ ഓണവിപണിക്ക് തിരിച്ചടി
    cancel
    camera_alt

    തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിന്നമണ്ണൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വ​ര​ണ്ടു​ണ​ങ്ങു​ന്ന​ത്​​ ഓ​ണവി​പ​ണി​യെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി​യ​ട​ക്കം മു​ന്നോ​ട്ട്​ ​കൊ​ണ്ടു​പോകാ​ൻ ​ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്കു​റ​വ്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കും.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​വും മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​തും മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് താ​ഴ്ന്ന​തു​മാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ർ​ഷ​ക​രെ ബാ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ തേ​നി ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ഷി​ക്കു​ള്ള ജ​ലം മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് സാ​ര​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് എ​ടു​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വും കു​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ധ്യ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി എ​ത്തു​ന്ന​ത് തേനിയിലെ ചി​ന്ന​മ​ണ്ണൂ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ മി​ക്ക പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ കി​ലോ​ക്ക് 20 മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ വ​രെ വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഓ​ണം അ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ല ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​രോ ഇ​ന​ത്തി​നും മൊ​ത്ത​വി​ല നൂ​റി​ന​ടു​ത്തെ​ത്തു​മെ​ന്നാണ്​​ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. മൊ​ത്ത വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ആ​വ​​ശ്യ​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​യി​ലെ​ത്തു​​മ്പോ​ൾ വി​ല വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രും.

    14,707 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ നെ​ൽ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 71 അ​ടി പ​രാ​മാ​വ​ധി സം​ഭ​ര​ണ ശേ​ഷി​യു​ള്ള മു​ല്ല​​പ്പെ​രി​യാ​റി​ലെ ജ​ലം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന തേ​നി​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള വൈ​ഗ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ 25 അ​ടി​യാ​ണ് ജ​ലം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 60.1 അ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. ഇ​തുമൂ​ലം തേ​നി, മ​ധു​ര ദി​ണ്ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ഞ്ച്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന്​ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ണ്ടു​ണ​ങ്ങി​​.

    ഓ​ണം മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പൂ​കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​വ​യും ന​ശി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. വെ​ള്ളം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൂ​വി​ന് പ​ക​രം പ​ച്ച​ക്ക​റി ന​ടാ​നാ​യി മ​ണ്ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യ​വ​രും നി​രാ​ശ​യി​ലാ​ണ്. ത​മി​ഴ്​​നാ​ടി​നൊ​പ്പം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​ഴം-​പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ മ​റ​യൂ​ർ, കാ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TamilnaduDrought-HitOnam Marketthenivegetable prices
    News Summary - Tamil Nadu Drought Raises Onam Costs
    Similar News
    Next Story
    X