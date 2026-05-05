    Posted On
    date_range 5 May 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 May 2026 8:25 AM IST

    ത​മി​ഴ​ക​ത്ത് വി​ജ​യ് ത​രം​ഗം

    • ആ​ർ​ക്കും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല; ടി.​വി.​കെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി
    • തോ​ൽ​വി​യു​ടെ ഞെ​ട്ട​ലി​ൽ ദ്രാ​വി​ഡ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ
    ത​മി​ഴ​ക​ത്ത് വി​ജ​യ് ത​രം​ഗം
    ചെ​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ജ​യി​യു​ടെ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യി മാ​റി. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് മാ​ത്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ ക​ന്നി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ടി.​വി.​കെ​ക്ക് 35 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ളോ​ടെ 107 സീ​റ്റാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത​നി​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി​യാ​യ ടി.​വി.​കെ​യെ ക്ഷ​ണി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പു​തി​യ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കും.

    കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് 118 സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ടി.​വി.​കെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടി.​വി.​കെ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വു​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ക​രു​ക്ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ലോ​ചി​ക്കു​മെ​ന്ന് ത​മി​ഴ്നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഗി​രി​ഷ് ​േസാ​ഡ​ങ്ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് അ​ഞ്ച് സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ ടി.​വി.​കെ​യു​മാ​യി അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് സി. ​പൊ​ന്ന​യ്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. 1977ൽ ​എം.​ജി.​ആ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​തു​പോ​ലെ ടി.​വി.​കെ​യും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്ന വി​ജ​യി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ​തി​രു​ച്ചി ഈ​സ്റ്റ്, പെ​ര​മ്പൂ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​രു സീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യ് രാ​ജി​വെ​ച്ചേ​ക്കും.

    ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​മാ​റി ത​മി​ഴ​കം ഭ​രി​ച്ച ഡി.​എം.​കെ​യും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യും ഇ​ത്ത​വ​ണ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​പൂ​ർ​വ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് സം​ജാ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ള​ത്തൂ​രി​ൽ ഡി.​എം.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ന്റെ തോ​ൽ​വി​യി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഞെ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്. ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ വി.​എ​സ്. ബാ​ബു​വാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​നെ 9192 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    1971 മു​ത​ൽ ഡി.​എം.​കെ​യും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യും മാ​റി​മാ​റി ഭ​രി​ച്ച ത​മി​ഴ​ക​ത്ത് ടി.​വി.​കെ​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വോ​ടെ ത​മി​ഴ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ പു​തു​യു​ഗ​പി​റ​വി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രി​ക്ക​യാ​ണ്. ടി.​വി.​കെ​ക്ക് ത​നി​ച്ച് 107 സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത് 72 സീ​റ്റു​ക​ളോ​ടെ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​മാ​ണ്. അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ-​ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യം 55 സീ​റ്റു​ക​ളോ​ടെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് 32 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന് 28 ശ​ത​മാ​ന​വും വോ​ട്ടാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​രി​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ജ​യി​ച്ച​വ​രി​ൽ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി (എ​ട​പ്പാ​ടി), ടി.​വി.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വി​ജ​യ് (തി​രു​ച്ചി ഈ​സ്റ്റ്, പെ​ര​മ്പൂ​ർ), ഉ​ദ​യ്നി​ധി സ്റ്റാ​ലി​ൻ (ചേ​പ്പാ​ക്കം), ഡി.​എം.​ഡി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്രേ​മ​ല​ത വി​ജ​യ്കാ​ന്ത് (വി​രു​താ​ച​ലം), പി.​എം.​െ​ക നേ​താ​വ് സൗ​മ്യ അ​ൻ​പു​മ​ണി (ധ​ർ​മ​പു​രി), ടി.​വി.​കെ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​ധ​വ് അ​ർ​ജു​ന (വി​ല്ലി​വാ​ക്കം), എ​ൻ. ആ​ന​ന്ദ് (ടി ​ന​ഗ​ർ), കെ.​എ. ശെ​ങ്കോ​ട്ട​യ​ൻ(​ഗോ​പി​െ​ച്ച​ട്ടി​പാ​ള​യം), ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വ് ശെ​ന്തി​ൽ​ബാ​ലാ​ജി (കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സൗ​ത്ത്), അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ നേ​താ​വ് എ​സ്.​പി. വേ​ലു​മ​ണി(​തൊ​ണ്ടാ​മു​ത്തൂ​ർ), അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ ലീ​മ​റോ​സ് മാ​ർ​ട്ടി​ൻ (ലാ​ൽ​ഗു​ഡി), ഒ. ​പ​ന്നീ​ർ​ശെ​ൽ​വം(​ബോ​ഡി​നാ​യ്ക്ക​ന്നൂ​ർ) എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഡി.​എം.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ(​കൊ​ള​ത്തൂ​ർ), കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​യും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വു​മാ​യ എ​ൽ. മു​രു​ക​ൻ (അ​വി​നാ​ശി), നാം ​ത​മി​ഴ​ർ ക​ക്ഷി നേ​താ​വ് സീ​മാ​ൻ (കാ​രൈ​ക്കു​ടി), ത​മി​ഴ്നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​ശെ​ൽ​വ​പെ​രു​ന്ത​കൈ (ശ്രീ​പെ​രു​മ്പ​തൂ​ർ), ബി.​ജെ.​പി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ത​മി​ഴി​സൈ സൗ​ന്ദ​ര​രാ​ജ​ൻ(​മ​യി​ലാ​പ്പൂ​ർ), ഡി.​എം.​കെ മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​ടി.​ആ​ർ പ​ള​നി​വേ​ൽ​രാ​ജ​ൻ (മ​ധു​ര സെ​ൻ​ട്ര​ൽ), സ്പീ​ക്ക​ർ എം. ​അ​പ്പാ​വു (രാ​ധാ​പു​രം), മ​ഹി​ളാ​മോ​ർ​ച്ച ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ വാ​ന​തി ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ (കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ നോ​ർ​ത്ത്), ഡി.​എം.​കെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ദു​രൈ​മു​രു​ക​ൻ (കാ​ട്പാ​ടി), തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് തോ​റ്റ​വ​രി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​ർ.

