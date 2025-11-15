Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    15 Nov 2025 9:55 PM IST
    15 Nov 2025 9:55 PM IST

    ഹരിത വിവാദ നായികമാരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ്; നടപടി നേരിട്ട തഹിലിയക്കും നജ്മക്കും മുഫീദക്കും സീറ്റ്

    Kerala Local Body Election
    കോഴിക്കോട്: ലൈംഗികാധിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിൽ എം.എസ്.എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. നവാസിനെതിരെ വനിത കമീഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് നടപടി നേരിട്ട ഹരിത മുൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റ് നൽകി മുസ്‌ലിം ലീഗ്.

    ഫാത്തിമ തഹിലിയയെ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിലേക്കും മുഫീദ തെസ്നിയെ വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്തിലേക്കും നജ്മ തബ്ഷീറയെ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലേക്കുമാണ് മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ് നജ്മ. മുഫീദ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ചിരുന്നു. തഹിലിയ ജനവിധി തേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. 2021ലാണ് എം.എസ്.എഫിനെയും വനിത വിഭാഗമായ ഹരിതയെയും പിന്നാലെ ലീഗിനെയും പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വിവാദമുണ്ടായത്.

    ഹരിതയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന നജ്മയെ നവാസ് അധിക്ഷേപിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. പ്രസിഡന്റ് മുഫീദ, എം.എസ്.എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തഹിലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നജ്മയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. തുടർന്ന്, ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ ലീഗ് നേതൃത്വം മരവിപ്പിക്കുകയും തഹിലിയയെ എം.എസ്.എഫ് ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഹരിത സ്ഥാപക നേതാക്കളിലൊരാളുമാണ് തഹിലിയ. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മൂവർക്കും മുസ്‌ലിം യൂത്ത് ലീഗിൽ ഭാരവാഹിത്വം നൽകിയിരുന്നു. തഹിലിയ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുഫീദ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും നജ്മ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമാണ്.

    കോഴിക്കോട് കോർപറേഷനിൽ യു.ഡി.എഫിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേ‍യർ സ്ഥാനാർഥിയായി കുറ്റിച്ചിറ ഡിവിഷനിൽനിന്നാണ് തഹിലിയ മത്സരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ തിരൂർക്കാട് ഡിവിഷനിൽനിന്ന് ജയിച്ച നജ്മ പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്ക് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷയാണ്. പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഇക്കുറി വലമ്പൂർ ഡിവിഷനിൽനിന്നാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ ഡിവിഷനായ തരുവണയിലെ സ്ഥാനാർഥിയാണ് മുഫീദ. നവാസിനെതിരെ ഹരിത നേതാക്കൾ നൽകിയ പരാതി പിന്നീട് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയായിരുന്നു.

