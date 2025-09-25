Begin typing your search above and press return to search.
    സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം: വി.​സി​മാ​ർ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം; ക​ര​ട്​ ബി​ല്ലി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം

    മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഒ​രാ​ഴ്​​ച​ക്ക​കം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ ചേ​ര​ണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തി​ൽ വൈ​സ് ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി 15 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ക​ര​ട്​ ബി​ല്ലി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബി​ല്ല്​ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രാ​ത്ത ആ​രോ​ഗ്യ, കാ​ർ​ഷി​ക, ഫി​ഷ​റീ​സ്, വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​/​ഗ​വേ​ണി​ങ്​ കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത്​ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി. കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ​ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വി.​സി യോ​ഗം വൈ​കി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ബി​ല്ല്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​തി​ന്​ സ​മ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ (സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട്) മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ള്ള​ത്. സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടു​മാ​സം വ​രെ യോ​ഗം നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ വി.​സി​ക്ക്​ ക​ഴി​യും. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തീ​യ​തി​യും സ​മ​യ​വും നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും വി.​സി​ക്കാ​ണ്. ഇ​ത്​ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ ബി​ൽ.

    കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ഞ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ 16 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​പ്പി​ട്ട ക​ത്ത്​ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 11ന്​ ​വി.​സി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ വി.​സി ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്​​ച​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. ബി​ൽ​ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യാ​ലും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ല​വി​ൽ വ​രൂ. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്.

    News Summary - Syndicate meeting: V.C's gets control; Cabinet approves draft bill
