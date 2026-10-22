Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സിനഗോഗിന്​ മുന്നിലെ തീവെപ്പ്​: വിക്രമും ബോസും ഒരാളോ?; കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    സിനഗോഗിന്​ മുന്നിലെ തീവെപ്പ്​: വിക്രമും ബോസും ഒരാളോ?; കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ്​
    cancel

    കൊച്ചി: എറണാകുളം കടവുംഭാഗത്തെ സിനഗോഗിന്​ മുന്നിൽ തീവെപ്പ്​ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി എബിൻ പോളിന്‍റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിന്‍റെ പൊരുൾ തേടി ​അന്വേഷണ സംഘം. സിനഗോഗ്​ ആക്രമണത്തിന്​ നിർദേശം നൽകിയത്​ വിക്രം എന്നയാളാണെന്ന്​ എബിൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിനേട്​ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിക്രമും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായി പ്രതി ആദ്യം പറഞ്ഞ ബോസും ഒരാളാണോ എന്ന്​ കണ്ടെത്താനാണ്​ പൊലീസ്​ ശ്രമിക്കുന്നത്​.

    ഓൺലൈനിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട വിക്രമാണ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതെന്നാണ്​ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി പൊലീസ് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എബിൻ പറഞ്ഞത്​. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്‍റെ ഫോറൻസിക്​ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവരുന്നതോടെ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്​ പൊലീസ്​.

    കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതാ​രാണെന്നും സംഭവവുമായി കൂടുതൽ പേർക്ക്​ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും ഇതിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഫോറൻസിക്​ ഫലത്തിലൂടെ വ്യക്​തമാകും​. കസ്റ്റഡി കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന്​ എബിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ്​ ചെയ്തിരുന്നു. ​

    അതിനിടെ, എബിന്​ രാജ്യാന്തര ഗുണ്ടാ തലവൻ ലോറൻസ്​ ബിഷ്​ണോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ​സംഘവുമായി ബന്ധമുള്ളതായും സംശയമുണ്ട്. എബിന്‍റെ ലാപ്​ ടോപ്​, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുടെ സെർച്ച്​ ഹിസ്റ്ററിയിലാണ്​ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്​. കടവുംഭാഗം സിനഗോഗിന്​ മുന്നിൽ ഉൾപ്പെടെ നാലിടങ്ങളിൽ പ്രതി തീവെപ്പ്​ നടത്തിയതായാണ്​ പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തിയത്​. ഇതിനെല്ലാം പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. ഈ പണത്തിന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും പുരോഗമിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Synagogue arson, police probe if Vikram and Boss are same
    Next Story
    X