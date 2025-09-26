Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ജ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 11:58 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 11:58 PM IST

    ‘ജ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം എ​ന്ന മി​ഥ്യ’: എസ്​.വൈ. ഖുറൈശിയുടെ പുസ്തക പ്രകാശനം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    S. Y. Quraishi
    cancel
    camera_alt

    എസ്​.വൈ. ഖുറൈശി

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ൻ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ശി ര​ചി​ച്ച ’ദി ​പോ​പ്പു​ലേ​ഷ​ൻ മി​ത്ത്​’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ മ​ല​യാ​ള പ​രി​ഭാ​ഷ​യാ​യ ‘ജ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം എ​ന്ന മി​ഥ്യ’​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ കൊ​ച്ചി ലെ ​മെ​റി​ഡി​യ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ആ​ർ.​കെ. ബി​ജു​രാ​ജ്​ എ​ന്നി​വ​ർ മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത പു​സ്ത​കം മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സാ​ണ്​ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്.​വൈ. ഖു​റൈ​ശി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ എം.​പി, ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഗ​ൾ​ഫാ​ർ, മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്​ ബീ​രാ​ൻ എം.​പി, മു​ൻ എം.​പി ഡോ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Former election commisonerRK BijurajBook launchSY QuraishiVM IbrahimChief Election Commissioner of India
    News Summary - S.Y. Qureshi's book launch tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X