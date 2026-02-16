Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്വരാജ് ട്രോഫി: തിരുവനന്തപുരം മികച്ച കോർപറേഷൻ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്​ കൊല്ലം

    സ്വരാജ് ട്രോഫി: തിരുവനന്തപുരം മികച്ച കോർപറേഷൻ, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്​ കൊല്ലം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച ഭ​ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്വ​രാ​ജ് ട്രോ​ഫി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ള്ള പു​ര​സ്​​ക്കാ​രം വീ​ണ്ടും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം കൊ​ല്ല​ത്തി​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​നു​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ച ​ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല പു​ര​സ്​​കാ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ഴ​മ​ല​ക്ക​ലി​നും ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്​​കാ​രം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ നേ​മ​ത്തി​നു​മാ​ണ്​.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 50 ല​ക്ഷം, 40 ല​ക്ഷം, 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് 40 ല​ക്ഷ​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 50 ല​ക്ഷം, 40 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കും. മു​ന്‍സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ള്‍ക്ക് 50 ല​ക്ഷം, 40 ല​ക്ഷം, 30 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കും. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന് 50 ല​ക്ഷം ല​ഭി​ക്കും. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ള്‍ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം 20 ല​ക്ഷം, 10 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​വാ​ര്‍ഡ്‌ തു​ക ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്​ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    മി​ക​ച്ച ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -ഉ​ഴ​മ​ല​ക്ക​ൽ (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം -എ​ള​വ​ള്ളി (തൃ​ശൂ​ർ). മി​ക​ച്ച ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -നേ​മം (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം- കൊ​ട​ക​ര (തൃ​ശൂ​ർ). ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -കൊ​ല്ലം, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം -ക​ണ്ണൂ​ർ.

    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം -മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ: ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം -തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം.

    ജി​ല്ല​ത​ല അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ

    മി​ക​ച്ച ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്: ജി​ല്ല, ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​വ എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മം​ഗ​ല​പു​രം, പു​ല്ല​മ്പാ​റ. കൊ​ല്ലം: ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട, കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: അ​രു​വാ​പ്പു​ലം, പ​ന്ത​ളം തെ​ക്കേ​ക്ക​ര. ആ​ല​പ്പു​ഴ: കാ​ർ​ത്തി​ക​പ്പ​ള്ളി, വീ​യ​പു​രം. ഇ​ടു​ക്കി: ഇ​ര​ട്ട​യാ​ർ, ച​ക്കു​പ​ള്ളം. കോ​ട്ട​യം: വെ​ളി​യ​ന്നൂ​ർ, തി​രു​വാ​ർ​പ്പ്. എ​റ​ണാ​കു​ളം: മാ​റാ​ടി, പാ​ല​ക്കു​ഴ. തൃ​ശൂ​ർ: മു​രി​യാ​ട്, നെ​ൻ​മ​ണി​ക്ക​ര. പാ​ല​ക്കാ​ട്: വെ​ള്ളി​നേ​ഴി, കൊ​ടു​വാ​യൂ​ർ. മ​ല​പ്പു​റം: മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, എ​ട​പ്പാ​ൾ. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പെ​രു​മ​ണ്ണ, മ​രു​തോ​ങ്ക​ര. വ​യ​നാ​ട്: മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, അ​മ്പ​ല​വ​യ​ൽ. ക​ണ്ണൂ​ർ: ക​തി​രൂ​ർ, ക​രി​വ​ള്ളൂ​ർ പെ​ര​ളം. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, മ​ടി​ക്കൈ.

    സ്വരാജ് മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച മി​ക​ച്ച മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ്വ​രാ​ജ് മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളം അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ: എം.​വി. വ​സ​ന്ത് (ദീ​പി​ക പാ​ല​ക്കാ​ട് ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ്), പ്ര​ത്യേ​ക പ​രാ​മ​ർ​ശം: വി​നോ​ദ് പാ​യം (ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി, ക​ണ്ണൂ​ർ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ്), ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ: എ​സ്.​ആ​ർ. പ്ര​വീ​ൺ (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ന്റ്, ദ ​ഹി​ന്ദു), മി​ക​ച്ച ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ: ശ​ര​ത് ക​ൽ​പ്പാ​ത്തി (ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ, ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി പാ​ല​ക്കാ​ട്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ (മ​ല​യാ​ളം) ര​ണ്ടു​പേ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടു: ഇ.​വി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​ർ, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), ആ​ർ. ശ്രീ​ജി​ത്ത് (പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ എ​ഡി​റ്റ​ർ, 24 ന്യൂ​സ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം). മി​ക​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ (ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്)- ര​ണ്ടു പേ​ർ​ക്ക്: കെ.​ജി. ഷി​ബി​മോ​ൾ (പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ എ​ഡി​റ്റ​ർ, ഇ​ന്ത്യ ടു​ഡെ സൗ​ത്ത് ബ്യൂ​റോ), നീ​തു ര​ഘു​കു​മാ​ർ (സി.​എ​ൻ.​എ​ൻ- ന്യൂ​സ് ​18 കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ്, ടി.​വി ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം.

    മി​ക​ച്ച ന്യൂ​സ് വി​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ: ഷാ​ജു ച​ന്ത​പ്പു​ര (സീ​നി​യ​ർ കാ​മ​റാ​മാ​ൻ, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ന്യൂ​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്), ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച വാ​ർ​ത്ത (മ​ല​യാ​ളം /ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ) എ​ൻ.​എ​സ്. അ​ജ്മ​ൽ (ക​ണ്ട​ന്റ് റൈ​റ്റ​ർ, മാ​തൃ​ഭൂ​മി ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം) എ​ന്നി​വ​രും പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

