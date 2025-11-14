Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:25 PM IST

    സംശയകരമായി ഗൂഗിൾപേ ഇടപാട്: ജി.​എ​സ്.​ടി വാഹനത്തിൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    GST vehicle
    ജി.​എ​സ്.​ടി വാ​ഹ​ന​വും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്: ജി.​എ​സ്.​ടി എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കി​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഗൂ​ഗി​ൾ​പേ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ചെ​റു​വ​ത്തൂ​രി​ന് സ​മീ​പം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വി​ജി​ല​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. ഈ​സ​മ​യം ജി.​എ​സ്.​ടി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ ഒ​രു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​പ​ണ​മി​ട​പാ​ടാ​ണ് സം​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി.​എ​സ്.​ടി വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കാ​സ​ർ​കോ​ട് വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി വി. ​ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു​ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കും.

    TAGS:vigilanceGSTGooglePay
    News Summary - Suspicious Google Pay transaction: GST conducts check on vehicle
