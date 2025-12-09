Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരള രജിസ്​ട്രാറുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 1:15 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 1:16 AM IST

    കേരള രജിസ്​ട്രാറുടെ സസ്​പെൻഷൻ: ഹരജി തീർപ്പാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    kerala university
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ര​ജി​സ്ട്രാ​ർ ഡോ. ​കെ.​എ​സ്. അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടും വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി.

    സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ യോ​ഗം​ ചേ​ർ​ന്ന്​​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള​ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​ജി. അ​രു​ൺ ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​നം വി.​സി ചാ​ൻ​സ​ല​റു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ട്ട​തി​നെ​യാ​ണ്​ ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​ഷ​യം ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന പ​രി​ധി​യി​ല​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​ചി​ത​മാ​യ മ​റ്റു​ ഉ​പാ​ധി​ക​ളെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.ജൂ​ൺ 25ന് ​സെ​ന​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ പ​ത്മ​നാ​ഭ​സേ​വ ഭാ​ര​തി ഗ​വ​ർ​ണ​റെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സെ​മി​നാ​റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്രം സ്ഥാ​പി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി.​സി ര​ജി​സ്ട്രാ​റെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് വി.​സി യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ക​യും സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala UniversityRegistar
    News Summary - Suspension of Kerala registrar: Petition disposed of
    Similar News
    Next Story
    X