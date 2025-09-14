Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    14 Sept 2025 11:00 PM IST
    14 Sept 2025 11:00 PM IST

    ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​; ട്രാഫിക് എസ്.ഐക്ക് സ​സ്പെ​ൻ​ഷൻ

    Kerala Police
    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: ന​ഗ​ര റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്തു. മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ ട്രാ​ഫി​ക് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ​യാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​സ്പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ന​ഗ​ര​റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് മാ​ത്യു കു​ഴ​ൽ​നാ​ട​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​പി. എ​ൽ​ദോ​സ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ​ത്. സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്ത് ട്രാ​ഫി​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സി​ദ്ദീ​ഖി​നെ എം.​എ​ൽ.​എ വി​ളി​ച്ച് നാ​ട മു​റി​പ്പി​ച്ച് റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും മു​മ്പേ റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ സി.​പി.​എം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. ടൗ​ൺ റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​മു​മ്പ് ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ കൊ​ണ്ട് റോ​ഡ് തു​റ​ന്ന് കൊ​ടു​ത്ത എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ​യും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ന്റെ​യും നാ​ട​കം പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ നേ​തൃ​ത്വം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട​മു​റി​ച്ച് റോ​ഡ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ​ക്കെ​തി​രെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പ​രാ​തി​യും ന​ൽ​കി. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ. റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു ന​ൽ​കി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് എ​സ്.​ഐ​യോ​ട് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഡി.​വൈ.​എ​സ്.​പി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. നാ​ട മു​റി​ച്ച് റോ​ഡ് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത് ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യും മ​റ്റും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​ത്തി​ന്​ എ​സ്.​ഐ കൂ​ട്ടു​നി​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം ആ​രോ​പ​ണം.

    News Summary - Suspension for Traffic SI in Muvattupuzha
