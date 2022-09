cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊല്ലം: രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്ക് പിരിവ് നൽകാത്ത കടയിൽ അക്രമം നടത്തിയ മൂന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കൊല്ലം വിളക്കുടി വെസ്റ്റ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്‍റ് സലിം സൈനുദ്ദീൻ, ഡി.സി.സി അംഗം കുന്നിക്കോട് ഷാജഹാൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എച്ച്. അനീഷ് ഖാൻ എന്നിവരെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരനാണ് അച്ചടക്ക നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിരിവ് നൽകാത്ത കടയിൽ അക്രമം നടത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആശയങ്ങൾക്കെതിരായാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും കെ. സുധാകരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചരയോടെയാണ് കുന്നിക്കോട്ടെ പച്ചക്കറി വ്യാപാരിയായ അനസിന്‍റെ കടയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അക്രമം നടത്തിയത്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പിരിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പച്ചക്കറി കടയിലെത്തിയത്. സംഭാവനയായി 2000 രൂപയുടെ രസീത് അനസിന് എഴുതി നൽകിയെങ്കിലും 500 രൂപ മാത്രമേ നൽകാനാവൂവെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ, 2000 തന്നെ വേണമെന്ന നിലപാട് നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ചതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമായി. തുടർന്ന് കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ത്രാസും സാധനങ്ങളും നേതാക്കൾ അടിച്ചു തകർത്തുവെന്നാണ് അനസിന്‍റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. കുന്നിക്കോട് പൊലീസിലാണ് കടയുടമ പരാതി നൽകിയത്. Show Full Article

Suspension for three Congress leaders who committed violence at a shop that did not pay collection for Bharat Jodo Yatra