Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസസ്​പെന്‍റ്​​...
    Kerala
    Posted On
    30 April 2026 10:57 PM IST
    Updated On
    30 April 2026 10:57 PM IST

    സസ്​പെന്‍റ്​​ ചെയ്​തത്​ ജനം പുറത്താക്കിയ സർക്കാർ -ഡോ. ബി. അശോക്

    text_fields
    bookmark_border
    സർവതിലും കെടുകാര്യസ്ഥത; കെ.എം എബ്രഹാം ഭരണഘടന ബാഹ്യ അധികാര കേന്ദ്രം
    സസ്​പെന്‍റ്​​ ചെയ്​തത്​ ജനം പുറത്താക്കിയ സർക്കാർ -ഡോ. ബി. അശോക്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ അ​തി​രൂ​ക്ഷ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സൈ​നി​ക ക്ഷേ​മ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ.​ബി. അ​ശോ​ക്. സ​ർ​വി​സ്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച്​ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​നാ​യ ഡോ. ​ബി. അ​ശോ​ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ച്​ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​തി​ന് ജ​നം പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ത​ന്നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ, കോ​ട​തി​യി​ൽ പോ​കു​ന്നി​ല്ല. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും തീ​രു​മാ​നം പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. നാ​ണം​കെ​ട്ട പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ -അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​​ന്‍റെ ലേ​ഖ​ന​ത്തി​ൽ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് പ്ര​വ​ണ​ത എ​ന്തെ​ന്ന് ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ളി​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ചീ​ഫ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. എ​ബ്ര​ഹാം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​നെ പോ​ലെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​ത്. ധ​ന​വ​കു​പ്പി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് കാ​ബി​ന​റ്റ് പ​ദ​വി ദു​രു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ബാ​ഹ്യ​മാ​യ അ​ധി​കാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി എ​ബ്ര​ഹാം മാ​റി. ഇ​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ​വി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചാ​ണ് കെ.​എം. എ​ബ്ര​ഹാ​മി​നെ അ​വ​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ പോ​ലും ഭ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​വ​ന്നു. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പു​തി​യ ത​ലം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ഏ​കോ​പ​നം താ​ളം തെ​റ്റി. എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യാ​യി.

    വ​യ​നാ​ട്​ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ലും ക്ര​മ​വി​രു​ദ്ധ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​യി. ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ഒ​ന്നും ചെ​യ്​​തി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടി​യ 745കോ​ടി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഞാ​ൻ ര​ണ്ട്​ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു. 745 കോ​ടി​യി​ൽ 300 കോ​ടി​യു​ടെ പ്രൊ​ജ​ക്ട്​ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ടെ​ണ്ട​ർ വേ​ണ്ട​ത​ല്ലേ?, ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്‍റാ​യ കി​ഫ്കോ​ൺ ഒ​രു അ​ക്ര​ഡി​റ്റ​ഡ്​ ഏ​ജ​ൻ​സി ആ​ണോ? അ​വ​രു​ടെ മു​ൻ​പ​രി​ച​യം എ​ന്താ​ണ്​?. അ​ത്​ പി​ന്നീ​ട്​ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യോ​ഗം പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​ക്കി മാ​റ്റി. ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​ർ അ​ടി​മ​ക​ള​ല്ല. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കു​​റെ അ​ടി​മ​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന​ത്- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:suspendedKerala GovernmentNews updatesKerala News
    News Summary - The government that was suspended was ousted by the people - Dr. B. Ashok
