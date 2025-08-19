Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:11 AM IST

    ഉള്ളൂരിൽ വയോധികയെ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് പവന്‍ മോഷ്ടിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

    Robbery case
    മധു

    തിരുവനന്തപുരം: ഉള്ളൂരിൽ വയോധികയെ കെട്ടിയിട്ട് രണ്ട് പവന്‍ കവർന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം. പ്രതിയെ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് പിടികൂടി. ആക്കുളം സ്വദേശി മധുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വയോധികയുടെ വായിൽ തുണി തിരുകിയാണ് മോഷ്ണം നടത്തിയത്. ഒന്നര പവന്‍റെ മാലയും അര പവന്‍റെ മോതിരവുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്.

    വയോധികയുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ബേക്കറിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് മധു. സ്വർണവുമായി ഇയാൾ കടന്ന് കളഞ്ഞു. സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

    TAGS:trivandrumRobbery CaseSuspect arrestedKerala News
