Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 8:04 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 8:04 AM IST

    സുരേഷ്​ ഗോപിയുടെ തൃശൂരി​ലെ ‘പെർഫോമൻസ്​’: സർവേയുമായി പി.ആർ ഏജൻസി

    text_fields
    bookmark_border
    suresh gopi
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും തൃ​ശൂ​ർ എം.​പി​യു​മാ​യ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്നു. വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള​യ​ട​ക്കം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ എം.​പി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​ഠ​നം. ബം​ഗ​ളൂ​രു കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ പ​ബ്ലി​ക്​ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ്​ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യ​ട​ക്കം ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ച്​ ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ബി.​ജെ.​പി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ എം.​പി​മാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന സ​ർ​വേ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. സാ​ധാ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​ടു​ത്താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം സ​ർ​വേ​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, തൃ​ശൂ​രി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ ​പ്ര​ക​ട​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യു​ടെ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം, മ​ന്ത്രി​യാ​യ​ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, കേ​ന്ദ്ര​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ബി.​ജെ.​പി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​ക്കെ​തി​രെ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടോ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സ​ർ​വേ​യി​ലൂ​ടെ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക്രി​സ്ത്യ​ൻ-​മു​സ്​​ലിം ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സു​രേ​ഷ്​​ഗോ​പി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഛത്തി​സ്​​ഗ​ഢി​ൽ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ൽ വൈ​ദി​ക​ന​ട​ക്കം മ​ർ​ദ​ന​മേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹം ബി.​ജെ.​പി​യോ​ടും സു​രേ​ഷ്​ ഗോ​പി​യോ​ടും അ​ക​ലു​ക​യാ​ണോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Suresh GopiKerala NewsLatest NewsThrissur
    News Summary - Suresh Gopi's 'performance' in Thrissur: PR agency with survey
    Similar News
    Next Story
    X