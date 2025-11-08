തൃശൂരിലേക്കല്ല, കൊച്ചി മെട്രോ കോയമ്പത്തൂർ വരെ നീട്ടണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

തൃശൂരിലേക്കല്ല, കൊച്ചി മെട്രോ കോയമ്പത്തൂർ വരെ നീട്ടണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപിtext_fields
എറണാകുളം: കൊച്ചി മെട്രോ കോയമ്പത്തൂര് വരെ നീട്ടണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കൊച്ചിയുടെ സാധ്യതകള് മെച്ചപ്പെടണമെങ്കില്, ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ മുംബൈ പോലെ കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ നഗരമായ കൊച്ചി വളരണമെങ്കില് രണ്ടു പ്രമുഖ സിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കണക്ടിവിറ്റി വരണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 2019ലും അങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നു താൻ പറഞ്ഞതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കലുങ്ക് സംവാദത്തിൽ സംവദിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി.
തൃശൂരിലേക്ക് കൊച്ചി മെട്രോ നീട്ടണമെന്നല്ല, കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് നീട്ടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പാലിയേക്കര എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. തൃശൂര്ക്കാര്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഒരു കോമേഴ്സ്യല് കോറിഡോര് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു കോമേഴ്സ്യല് സിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടില് ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാന് കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ മുംബൈ പോലെ കേരളത്തിന്റെ വാണിജ്യ നഗരമായ കൊച്ചി വളരണമെങ്കില് രണ്ടു പ്രമുഖ സിറ്റികളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് കണക്ടിവിറ്റി വരണം. കൊച്ചിക്ക് ഒരു വിസിബിലിറ്റി വരണമെങ്കില് രണ്ടു ട്വിന് കോമേഴ്സ്യല് സിറ്റികളുടെ കണക്ടിവിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ്. സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വരുമാനം വര്ധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സര്വീസാക്കി മാറ്റാന് കഴിയും. നിലവില് കണക്ടിവിറ്റി പ്രശ്നമാണ്. ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതിന് പരിഹാരമാകില്ല. കൊച്ചി മെട്രോ കോയമ്പത്തൂര് വരെ നീട്ടിയാല് വായുമലിനീകരണം കുറക്കാനും സാധിക്കും. കൂടുതല് വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകള് വരും. എന്നാല് പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. കേരളത്തിലെ 700 കിലോമീറ്ററില് നാലു ലൈന് സാധ്യമായാല് കൂടുതല് ട്രെയിനുകള് വരും. എന്നാല് പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കാതെ പുതിയ ട്രെയിന് ചോദിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
താന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചെന്നൈയിലുള്ള എം.ജി.ആര് സെന്ട്രല് സ്റ്റേഷന് സമാനമായ വികസനമാണ്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷനുള്ളു. ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്താണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
