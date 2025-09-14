Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 14 Sept 2025 7:02 AM IST
    date_range 14 Sept 2025 7:02 AM IST

    ‘പഞ്ചായത്തിൽ പൊക്കോ’; വയോധികന്റെ പരാതി മടക്കി സുരേഷ് ഗോപി

    തൃ​ശൂ​ർ: കേ​ന്ദ്ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ന​യി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹൃ​ദ സം​വാ​ദ’​ത്തി​ൽ പ​രാ​തി​യു​മാ​യെ​ത്തി​യ വ​യോ​ധി​ക​നെ മ​ട​ക്കി​യ​യ​ച്ച് മ​ന്ത്രി. ‘പ​രാ​തി​ക​​ളൊ​ക്കെ അ​ങ്ങ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മ​തി, ഇ​ത് വാ​ങ്ങ​ൽ എം.​പി​യു​ടെ പ​ണി​യ​ല്ല’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി.

    ന​ട​നും ബി.​ജെ.​പി സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​നു​മാ​യ ദേ​വ​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ അ​ന്തി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യ​ട​ക്കം പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​ള്ള്, ചെ​മ്മാ​പ്പി​ള്ളി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘ക​ലു​ങ്ക് സൗ​ഹാ​ര്‍ദ വി​ക​സ​ന സം​വാ​ദം’ ന​ട​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് സം​വാ​ദം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഈ ​സം​വാ​ദം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രു വ​യോ​ധി​ക​ന്‍ ക​വ​റി​ല്‍ അ​പേ​ക്ഷ​യു​മാ​യി വ​ന്ന​ത്.

    ക​വ​ര്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​ക്കു​നേ​രെ നീ​ട്ടി​യ​പ്പോ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ശേ​ഷ​മാ​ണ് ‘‘ഇ​തൊ​ന്നും എം.​പി​ക്ക​ല്ല, പോ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ പ​റ​യൂ’’ എ​ന്ന് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി വ​യോ​ധി​ക​ൻ പി​ന്മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നാ​ലെ​വ​ന്ന പ​രാ​തി​​ക്കാ​രും പ​രാ​തി ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ടി​ച്ചു. ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ എം.​പി ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ‘ത​ൽ​ക്കാ​ലം അ​തേ പ​റ്റൂ ​ചേ​ട്ടാ’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ഹാ​സ​രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​റു​പ​ടി.

    മൂ​ന്ന് എം.​പി​മാ​ർ ചെ​യ്ത​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ൻ തൃ​ശൂ​രി​നു​വേ​ണ്ടി ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് തൃ​ശൂ​ർ കൂ​ടി ഇ​ങ്ങ് ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ത​ര​ണ​മെ​ന്നും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പു​തി​യ ക​ലു​ങ്ക് ച​ർ​ച്ച പ​ര​സ്യ ഏ​ജ​ൻ​സി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഖാ​പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​മു​ഖ്യ​നെ പോ​ലെ​യാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി​യു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

