Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:30 PM IST

    കമ്യൂണിസം കൊണ്ട് തുലഞ്ഞ ആലപ്പുഴയെ എയിംസ് രക്ഷപ്പെടുത്തും -സുരേഷ് ഗോപി

    Suresh Gopi
    സുരേഷ് ഗോപി

    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: ക​മ്യൂ​ണി​സം കൊ​ണ്ട് തു​ല​ഞ്ഞ നാ​ടി​നെ ക​ര​ക​യ​റ്റാ​നാ​ണ് എ​യിം​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘എ​സ്‍.​ജി കോ​ഫി ടൈം​സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ച​ര്‍ച്ചാ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​യിം​സ് തൃ​ശൂ​രി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് താ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​ത​യു​മ​ല്ല ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ എ​യിം​സ് വ​രാ​ൻ തൃ​ശൂ​രു​കാ​ര്‍ പ്രാ​ര്‍ഥി​ക്ക​ണം.

    മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ സ​ര്‍വി​സ് തൃ​ശൂ​രി​ലേ​ക്ക് വ​രു​മെ​ന്നും താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​ങ്ക​മാ​ലി വ​രെ മെ​ട്രോ​പാ​ത എ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ഉ​പ​പാ​ത​യാ​യി പാ​ലി​യേ​ക്ക​ര ക​ട​ന്ന് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. മ​റ്റൊ​രു ഉ​പ​പാ​ത​യാ​യി നാ​ട്ടി​ക, തൃ​പ്ര​യാ​ര്‍, ഗു​രു​വാ​യൂ​ര്‍ വ​ഴി താ​നൂ​രി​ലും എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​തി​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യ തേ​റ​മ്പി​ൽ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ക​ണ്ട ശേ​ഷ​മാ​ണ് സു​രേ​ഷ് ഗോ​പി പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:Suresh GopiAIIMSCommunismCPM
