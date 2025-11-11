Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Nov 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Nov 2025 10:29 AM IST

    ഡൽഹി സ്ഫോടനം രാജ്യത്തിന്‍റെ അഖണ്ഡതക്കേറ്റ മുറിവ് -സുരേഷ് ഗോപി

    ഡൽഹി സ്ഫോടനം രാജ്യത്തിന്‍റെ അഖണ്ഡതക്കേറ്റ മുറിവ് -സുരേഷ് ഗോപി
    തിരുവനന്തപുരം: ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപമുണ്ടായ കാർ സ്ഫോടനം രാജ്യത്തിന്‍റെ അഖണ്ഡതക്കേറ്റ മുറിവാണെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് സുരേഷ് ഗോപി. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഇത് അനിതര സാധാരണമായ, വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനിടെ രാജസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരം എട്ട് ശ്രമങ്ങളാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്. രാജ്യത്തിന്‍റെ അഖണ്ഡതക്കേറ്റ മുറിവാണിത്. കുറ്റവാളികളെയും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരെയും അതിന്‍റെ ശക്തികൾ രാജ്യമെമ്പാടും പരന്ന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവരും -സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

    ഐ20 കാർ ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം കറങ്ങിയത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ കാ​ർ​ബോം​ബ് സ്ഫോ​ട​നത്തിൽ സ്ഫോടനമുണ്ടായ ഹ്യുണ്ടായുടെ വെള്ള ഐ20 കാറിന്‍റെ നിർണായക സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വാഹനം മേഖലയിൽ കറങ്ങി നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്നാണ് ചെ​ങ്കോ​ട്ട ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലി​ന​രി​കെ പ​തി​യെ നീ​ങ്ങി​യ കാ​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 3.19-ന് ചെങ്കോട്ടയോട് ചേർന്നുള്ള പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ കാർ എത്തി. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകിട്ട് 6.48-ഓടെ കാർ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി.

    മരണം ഒമ്പത് ആയി

    ഇന്നലെ വൈ​കീ​ട്ട് 6.52ഓ​ടെ ഡ​ൽ​ഹി ചെ​ങ്കോ​ട്ട മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പമുണ്ടായ കാ​ർ സ്ഫോടനത്തിൽ മരണം ഒമ്പത് ആയി. ഉ​ഗ്ര സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു. 24 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കു​ണ്ട്. അ​നേ​കം മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​​ലെ പാ​ർ​ക്കു​ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല്ലു​ക​ളും സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു. അ​ഗ്നി ര​ക്ഷാ​വി​ഭാ​ഗം കു​തി​ച്ചെ​ത്തി രാ​ത്രി 7.29ഓ​ടെ തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    TAGS:Suresh GopiDelhi Red Fort Blast
    News Summary - Suresh Gopi about Delhi Red Fort Blast
