Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    5 Dec 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 10:04 PM IST

    ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വി.സി: ഗവർണർ-സർക്കാർ സമവായമില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീംകോടതി നിയമിക്കും

    supreme court
    സുപ്രീംകോടതി 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റും ത​മ്മി​ൽ സ​മ​വാ​യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റെ നി​യ​മി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം കോ​ട​തി. സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ടു​ത്ത വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ജെ.​ബി. പ​ർ​ദി​വാ​ല, പി.​ബി. വ​രാ​ലെ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി സി​സ തോ​മ​സി​നെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി ഡോ. ​പ്രി​യ ച​ന്ദ്ര​നെ​യും നി​യ​മി​ക്കാ​നാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യെ​ന്നും സു​പ്രീം കോ​ട​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ര​ണ്ട് സെ​ർ​ച്ച് പാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ആ​ർ. വെ​ങ്കി​ട്ട​ര​മ​ണി ബെ​ഞ്ച് മു​മ്പാ​കെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ സി​സ തോ​മ​സി​ന്റെ പേ​ര് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ജ​യ​ദീ​പ് ഗു​പ്ത​യും ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സു​പ്രീം കോ​ട​തി സ​മ​വാ​യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ട​തി നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തി​ക്കോ​ളാം എ​ന്ന​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്കാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഡോ. ​സ​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥ് ഒ​ന്നാ​മ​തും രാ​ജ​ശ്രീ എം.​എ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​തു​മാ​ണ്. സി​സ​ക്കെ​തി​രെ മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റും ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു​വ​രും സി.​പി.​എം ബ​ന്ധ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. സ​ജി ഗോ​പി​നാ​ഥ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ആ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ക​ണ​ക്ക് സി.​എ.​ജി ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്ങി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും രാ​ജ​ശ്രീ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ന​ധി​കൃ​ത അ​ദാ​ല​ത് ന​ട​ത്തി തോ​റ്റ എ​ൻ​ജി​നീ​റി​യി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശി​പാ​ർ​ശ​ചെ​യ്ത ഡോ. ​പ്രി​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഡോ. ​സി. സ​തീ​ഷ് കു​മാ​റാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്.

