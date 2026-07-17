Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതൃശൂർ സബ് ജഡ്ജിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 July 2026 2:35 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 2:35 PM IST

    തൃശൂർ സബ് ജഡ്ജിയെ പരിശീലനത്തിനയച്ച ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    തൃശൂർ സബ് ജഡ്ജിയെ പരിശീലനത്തിനയച്ച ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: സിവിൽ കേസിൽ യഥാർഥ തർക്കം എന്തെന്നറിയാതെ ഉത്തരവിറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ജഡ്ജിയെ അച്ചടക്ക നടപടിയായി കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിലേക്ക് പരിശീലനത്തിന് അയച്ച കേരള ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. തെറ്റുകൾ കാണിച്ച് കനമുള്ള ദണ്ഡ് വീശുന്ന മേലധികാരിയുടെ സമീപനമാകരുത് മേൽകോടതികൾ കീഴ്കോടതി ജഡ്ജിമാരോട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഒരു സുഹൃത്തിന്റെയും മാർഗദർശിയുടെയും തത്വജ്ഞാനിയുടെയും സമീപനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

    സുപ്രീംകോടതി വിധികൾ മുഖവിലക്കെടുക്കതെ ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ സഞ്ജത് കരോൾ, വിപുൽ എം പഞ്ചോലി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് അൽഭുതം പ്രകടിച്ചു. ഇത്തരമൊരു നടപടി കോടതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നും നിർഭയമായി വിധിപറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതാക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് വിമർശിച്ചു. കീഴ്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പക്കലുണ്ടായ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാത്ത ഹൈകോടതിക്കാണ് പിഴവ് പറ്റിയതെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:High court orderSub JudgeKerala NewsThrissurSupreme Court
    News Summary - Supreme Court quashes High Court order sending Thrissur sub-judge for training
    Similar News
    Next Story
    X