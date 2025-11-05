Begin typing your search above and press return to search.
    സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    തി​രു​വ​മ്പാ​ടി (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്): ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​രാ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​ന​ത്തി​ൽ പു​തു​പ്ര​തീ​ക്ഷ. 2026 ജ​നു​വ​രി 31ന​കം സ്ഥി​ര​നി​യ​മ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന ന​വം​ബ​ർ നാ​ലി​ലെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​സ്.​എ​സ്.​കെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ 2800 ഓ​ളം സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യേ​ക്കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് ഏ​ഴി​ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. 12 ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക​കം സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ ത​സ്തി​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ക​രാ​ർ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്നും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഭൗ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലെ​ന്നു​മു​ള്ള കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ദം ത​ള്ളി​യാ​ണ്, നി​ല​വി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ജോ​ലി​സു​ര​ക്ഷ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് എ​സ്.​എ​സ്.​കെ ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഐ​ശ്വ​ര്യ ഭാ​ട്യ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യ 92.41 കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    2016ൽ ​ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ര​ജ്നീ​ഷ് കു​മാ​ർ പാ​ണ്ഡെ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ 2022ലാ​ണ് ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്ന​ത്. സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കേ​ര​ള​ക്കു​വേ​ണ്ടി (സെ​ഫ് കെ) ​സീ​നി​യ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി. ​ചി​ദം​ബ​രേ​ഷും കെ.​ആ​ർ.​ടി.​എ​ക്കു​വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ. രാ​കേ​ന്ത് ബ​സ​ന്ത്, അ​ഡ്വ. സു​ഭാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രും കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    വെള്ളൂർ കെ.പി.പി.എൽ: കരാർ തൊഴിലാളികളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ കൈ​യൊ​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച വെ​ള്ളൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​ൻ.​എ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പു​തു​താ​യി രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ കേ​ര​ള പേ​പ്പ​ർ പ്രൊ​ഡ​ക്ട്​​സ്​ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ലെ (കെ.​പി.​പി.​എ​ൽ) 181 ക​രാ​ർ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ​ച്ച്.​എ​ൻ.​എ​ൽ പൂ​ട്ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​ന​ർ​നി​യ​മ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം വി​റ്റു​വ​ര​വ് ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കെ.​പി.​പി.​എ​ല്ലി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Special EducatorSupreme Court
