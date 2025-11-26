Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേരളത്തിൽ ഒ​രു...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 6:57 AM IST

    കേരളത്തിൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളും മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ യു.​പി സ്കൂ​ളും അനുവദിക്കണം -സുപ്രീംകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിൽ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളും മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ യു.​പി സ്കൂ​ളും അനുവദിക്കണം -സുപ്രീംകോടതി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളും മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ യു.​പി സ്കൂ​ളു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ പ​രി​ധി​യി​ലെ എ​ലാ​മ്പ്ര​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ മൂ​ന്നം​ഗ ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന ഉ​ത്ത​ര​വ്. നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ള്ള കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള സം​സ്ഥാ​നം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​മ്പ​ര​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഫ​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞോ കേ​ര​ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ച​ട്ടം (കെ.​ഇ.​ആ​ർ) ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​വി​ല്ല. കേ​ര​ളം നൂ​റു​ശ​ത​മാ​നം സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ച​ത് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ​പ​ണം ചെ​ല​വി​ട്ട​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ്. അ​തി​ൽ കേ​ര​ളം അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    മ​ഞ്ചേ​രി എ​ലാ​മ്പ്ര​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ൽ ബ​സി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാം എ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​ദം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ബ​സി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന​ല്ല, ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​വ​കാ​ശ നി​യ​മം അ​നു​ശാ​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണം. വി​ധി എ​യ്ഡ​ഡ് മേ​ഖ​ല​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ച​രി​ത്ര​വി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച മ​ഞ്ചേ​രി​ക്കാ​രു​ടെ നി​യ​മ​യു​ദ്ധം

    1985ലാ​ണ് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ലാ​മ്പ്ര​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ആ​ദ്യ​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​നാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​രി​വെ​ടു​ത്ത് ഒ​രേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി. കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ന്നി​ട്ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ൽ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ല്ലാ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ ഈ​വി​ധി.

    1. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളും ഭൂ​മി ന​ൽ​ക​ണം

    2. സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്ക​ണം

    3. അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ര​മി​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​​ൽ നി​യ​മി​ക്ക​ണം

    4. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥി​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SchoolsKeralaSupreme Court
    News Summary - supreme court about school allocation in kerala
    Similar News
    Next Story
    X