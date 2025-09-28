Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:10 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:10 AM IST

    സുകുമാരൻ നായർക്ക് പ്രതിനിധി സഭയുടെ പിന്തുണ

    പ്രതിനിധി സഭയുടെ പിന്തുണ
    ജി.​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ​

    Listen to this Article

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി.​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ​ക്ക്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സം, ആ​ചാ​രം എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വി​ക​സ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മീ​പ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന ഏ​റെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പെ​രു​ന്ന​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര സ​ഭ​യു​ടെ പൊ​തു​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​മു​ദാ​യാ​ചാ​ര്യ​ൻ മ​ന്ന​ത്ത് പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ട് പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ് നാ​യ​ർ സ​ർ​വീ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ചാ​ര​വും അ​നു​ഷ്ഠാ​ന​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ വി​ക​സ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മു​ദാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ ആ​ഹ്വാ​ന​ത്തെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഐ​ക്യ​ക​ണ്‌​ഠേ​ന പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    News Summary - House of Representatives supports Sukumaran Nair
