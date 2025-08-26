Begin typing your search above and press return to search.
    പണം വൈകിയാലും പരാതി പാടില്ല; നെല്ല്​ സംഭരണത്തിന്​ വിചിത്ര നിബന്ധനയുമായി സപ്ലൈകോ

    പണം വൈകിയാലും പരാതി പാടില്ല; നെല്ല്​ സംഭരണത്തിന്​ വിചിത്ര നിബന്ധനയുമായി സപ്ലൈകോ
    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കാം, പ​ക്ഷേ, പ​ണം വൈ​കി​യാ​ലും പ​രാ​തി പ​റ​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര​നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി​ സ​പ്ലൈ​കോ. നി​ശ്ചി​ത അ​ള​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കി​ല്ല, കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ​ണം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ നെ​ല്ലി​ന്‍റെ വി​ല ന​ൽ​കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്നി​വ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സ​പ്ലൈ​കോ​ നി​ർ​​ദേ​ശം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ര​ണ്ട്​ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സ​പ്ലൈ​കോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​രി​ച്ച നെ​ല്ലി​ന്‍റെ തു​ക കേ​ന്ദ്ര- സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ സ​​​​പ്ലൈ​കോ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കൂ. ഇ​ക്കാ​ര്യം പൂ​ർ​ണ​ബോ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​ന്​ സ​മ്മ​ത​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര ഗു​ണ​മേ​ന്മ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ഏ​ത്​ ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​പ്ലൈ​േ​കാ​ക്ക്​ ​ പൂ​ർ​ണാ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത്​ എ​തി​ർ​പ്പി​ല്ലാ​തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​െ​വ​ന്നും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യ​ണം.

    2025-26ലെ ​ഒ​ന്നാം​വി​ള സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്​. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ പു​തു​നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ. ഇ​ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ലെ നെ​ല്ല്​ സം​ഭ​രി​ച്ച വ​ക​യി​ൽ 349.28 കോ​ടി​യാ​ണ്​ സ​​​പ്ലൈ​കോ ഇ​നി​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്.

    പ​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ​മാ​ത്ര​മേ അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ൽ തു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്​ മാ​റ്റം. ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ​യാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തേ തു​ക ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. നെ​ല്ലി​ൽ 17 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഈ​ർ​പ്പം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന. പ​തി​ര്​ മൂ​ന്നു​ശ​ത​മാ​ന​മേ പാ​ടു​ള്ളൂ. ക​ല​ർ​പ്പു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ർ​ഷ​ക​രെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

