Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 12:01 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 12:01 AM IST

    സപ്ലൈകോ ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര ഫെയറുകൾക്ക് തുടക്കം

    Supplyco, Christmas Fair, New Year Fair, Festive Sales, Kerala, സ​ൈപ്ലകോ, ​ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയർ, ഫെയർ,
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ശ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വ ഫെ​യ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ. സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് - പു​തു​വ​ത്സ​ര ഫെ​യ​റി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം നാ​യ​നാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ത്ത​രി​ക്ക​ണ്ടം മൈ​താ​നം, കൊ​ല്ലം ആ​ശ്രാ​മം മൈ​താ​നം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട റോ​സ് മൗ​ണ്ട് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം, കോ​ട്ട​യം തി​രു​ന​ക്ക​ര മൈ​താ​നം, എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, തൃ​ശൂ​ർ തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട് മൈ​താ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ​യാ​ണ് ഫെ​യ​റു​ക​ൾ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലും സ​പ്ലൈ​കോ​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ഫെ​യ​റു​ണ്ടാ​കും.

    280ല​ധി​കം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ബ്രാ​ൻ​ഡ​ഡ് നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വി​ല​ക്കു​റ​വും ല​ഭി​ക്കും. 20 കി​ലോ​ഗ്രാം അ​രി 25 രൂ​പ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കും. റേ​ഷ​ൻ​ക​ട​ക​ൾ വ​ഴി വെ​ള്ള, നീ​ല റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ അ​രി ല​ഭി​ക്കും. സ​ബ്‌​സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല ലി​റ്റ​റി​ന് 10 രൂ​പ കു​റ​ച്ച് 309 രൂ​പ​യാ​ക്കി. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് ലി​റ്റ​ർ വ​രെ ഈ ​നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. സ​ബ്‌​സി​ഡി​യി​ത​ര ശ​ബ​രി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ല 20 രൂ​പ കു​റ​ച്ച് 329 രൂ​പ​യാ​ക്കി. സ​ബ്‌​സി​ഡി ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​ഴു​ന്ന്, ക​ട​ല, വ​ൻ​പ​യ​ർ, തു​വ​ര​പ്പ​രി​പ്പ് എ​ന്നി​വ കി​ലോ​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് രൂ​പ വ​രെ വീ​ണ്ടും കു​റ​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ സ​ബ്‌​സി​ഡി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

