Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    22 Sept 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 11:33 PM IST

    ഓണസമ്മാനം: ഒരുപവൻ നേടി മുനിയമ്മ

    suplyco onasammanam
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സ​പ്ലൈ​കോ ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല വി​ജ​യി​യാ​യ​ത് മൂ​ന്നാ​റി​ലെ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ മു​നി​യ​മ്മ. ഒ​രു​പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം. സ​പ്ലൈ​കോ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​നി​വാ​സാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ വി​ൽ​പ​ന​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​യി​രം രൂ​പ​യി​ല​ധി​കം രൂ​പ​ക്ക്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    2.15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ ലാ​പ്ടോ​പ് തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ എ.​കെ. ര​ത്നം, വ​ട​ക​ര​യി​ലെ സി.​വി. ആ​ദി​ദേ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്. മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് ടി.​വി ര​മ്യ (ത​ല​ശ്ശേ​രി), ക​ണ്ണ​ൻ (തൃ​ശൂ​ർ), ചെ​ന്താ​മ​രാ​ക്ഷ​ൻ (പാ​ല​ക്കാ​ട്) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ്.

    ജി​ല്ലാ​ത​ല വി​ജ​യി​ക​ൾ: ഷൈ​ല​ജ (നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്), ദീ​പ (ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി), പ്രി​യ (റാ​ന്നി), ര​ജ​നി (മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര), അ​ൻ​സാ​ർ (കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി), ജോ​ഷി ആ​ൻ​റ​ണി (തൊ​ടു​പു​ഴ), ബി​നി​ത (കൊ​ച്ചി), സ​തീ​ഷ് (തൃ​ശൂ​ർ), ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ (പാ​ല​ക്കാ​ട്), പ്ര​ശാ​ന്ത് (പൊ​ന്നാ​നി), സൗ​മി​നി (വ​ട​ക​ര), രാ​ജ​ല​ക്ഷ്മി (ക​ൽ​പ​റ്റ), ശ്രീ​ജ​ൻ (ക​ണ്ണൂ​ർ), ബി​ജേ​ഷ് (കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട്). ജി​ല്ലാ​ത​ല വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് ഫോ​ണാ​ണ് സ​മ്മാ​നം.

    News Summary - Suplyco Onasammanam; muniyamma wins 8 gram gold
