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    സ്വിച്ചിട്ട പോലെ പരിഹരിക്കാനാകില്ല; വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തുറന്നു പറഞ്ഞ് സണ്ണി ജോസഫ്, എൽ.ഡി.എഫിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സതീശൻ

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    സണ്ണി ജോസഫ്, വി.ഡി. സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​ല​വി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ അ​ത്​​ഭു​ത പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും സ്വി​ച്ചി​ട്ട പോ​ലെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​കു​ന്ന വി​ഷ​യ​മ​ല്ല ​ഇ​തെ​ന്നും സാ​ഹ​ച​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി എ​ല്ലാ​വ​രും സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്.

    പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ മ​നു​ഷ്യ​സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​വും സ​ർ​ക്കാ​റും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും ന​ട​ത്തും. ആ​രു​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക അ​നാ​സ്ഥ​യ​ല്ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണെ​ന്നും വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൽ​നി​നോ പ്ര​തി​ഭാ​സം മൂ​ലം മ​ഴ ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ക​യും ചൂ​ട്​ കൂ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കു​റ​യു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ് ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​​ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം 3794 മൊ​വാ​ട്ട്​ ആ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ 5200 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗം. സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 700-900 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ കു​റ​വ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. 700 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ കു​റ​വ്​ ഗ്രി​ഡ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ഫ്​ ഇ​ന്ത്യ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​.

    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ 25 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന്ധ്ര​യി​ൽ 86ഉം ​തെ​ലു​ങ്കാ​ന​യി​ൽ 67ഉം ​ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ 60ഉം ​ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ 50ഉം ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​നം. ന​മു​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ബാ​ക്കി വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര പ്ലാ​ന്‍റു​ളെ​യും മ​റ്റ്​ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളെ​യു​മാ​ണ്​ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ കൂ​ടി വ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ഉ​പ​യോ​ഗം കൂ​ടു​ന്ന​ത്.​

    സൗ​രോ​ർ​ജം പ​ക​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ത്​ സം​ഭ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. ആ ​ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ക​ർ​ക്കും രാ​ത്രി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​ക​ണം. സൗ​രോ​ർ​ജം സം​ഭ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചി​ല​ത്​ ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. റ​ദ്ദാ​യ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​ർ പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ സു​പ്രിം കോ​ട​തി​യെ കേ​ര​ളം സ​മീ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​രും ഇ​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കാലത്തെ കരാർ റദ്ദാക്കിയതും വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക്​ കാരണം​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​ 465 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി യൂ​നി​റ്റി​ന്​ 4.29 രൂ​പ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങാ​നാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​ർ ഇ​ട​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തും​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം ഇ​ട​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ക​രാ​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം യൂ​നി​റ്റി​ന്​ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 14 രൂ​പ​ക്ക്​ വ​രെ വാ​ങ്ങി. ക​രാ​ർ നി​ല​നി​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​പ്ര​ശ്നം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ൾ യൂ​നി​റ്റി​ന്​ 10 രൂ​പ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    വൈ​ദ്യു​തി വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ധാ​രാ​ളം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​ദി​ന ഉ​പ​യോ​ഗം 86-88 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ നീ​രൊ​ഴു​ക്കി​ല്ല. പ​ല​തി​ലും പ​കു​തി​യി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ്​ ജ​ല​നി​ര​പ്പ്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും കാ​ണാ​ത്ത വി​ധം മ​ഴ കു​റ​ഞ്ഞു. പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മു​ൻ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ സ​മ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 800-900 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത പ്ര​ശ്ന​വു​മു​ണ്ട്. ക​ൽ​ക്ക​രി ക്ഷാ​മം മൂ​ലം പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ത്ത് ​വൈ​ദ്യു​തി കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. അ​ധി​ക നി​ര​ക്ക്​ അ​ട​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​ദ്യു​തി എ​ത്തി​ച്ച് ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ഓ​ടെ പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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