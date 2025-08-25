Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:09 PM IST

    ‘രാഹുലിനെതിരെ പരാതിയോ കേസോ ഇല്ല, രാജി ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യം; സസ്പെൻഷനോടെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി അംഗമല്ലാതായി’

    Sunny Joseph
    സണ്ണി ജോസഫ്

    ഇരിട്ടി (കണ്ണൂർ): ആരോപണവിധേയനായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് എം.എൽ.എ. പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായതോടെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാകക്ഷി അംഗം എന്ന പദവിയും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    രാഹുലിനെ കൊണ്ട് എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെപ്പിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നവർ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കരുത്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കും രണ്ടിടത്തും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കോൺഗ്രസിനോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും അക്കാര്യം നന്നായി അറിയാമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    കോൺഗ്രസ് സ്ത്രീകളുടെ ആത്മാഭിമാനവും മാധ്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ എടുത്തതാണ് രാഹുലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പരാതികൾക്കും കേസുകൾക്കും കാത്തുനിൽകാതെ തന്നെ രാഹുൽ സംഘടനാ ഭാരവാഹിത്വം രാജിവെച്ച് മാതൃക കാണിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷനും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തക സമിതിയംഗങ്ങൾ, യു.ഡി.എഫ് കൺവീനർ എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയാണ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്.

    രാഹുലിനെതിരെ യാതൊരു പരാതിയും പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കോ നിയമപരമായോ പരാതി നൽകുകയോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു ന്യായീകരണമോ യുക്തിയോ ഇല്ല. അത്തരത്തിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുള്ള ധാർമികതയുമില്ല. രാജിവെച്ച കീഴ്വഴക്കം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇല്ല. എഫ്.ഐ.ആറും കുറ്റപത്രവും ഉണ്ടായിട്ടും ജനപ്രതിനിധി സ്ഥാനം രാജിവെക്കാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ പ​ര​സ്യ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വ​നി​ത നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇന്നലെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. രാ​ഹു​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​ത​മെ​ന്ന് ഷാ​നി​മോ​ൾ ഉ​സ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും. നി​യ​മ​മോ പ​രാ​തി​യോ അ​ല്ല, ധാ​ർ​മി​ക​ത​യാ​ണ് വി​ഷ​യം. ഇ​തു​വ​രെ കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തു​ട​രെ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​ന്‍ രാ​ഹു​ൽ ഇ​നി​യും അ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും ഷാ​നി​മോ​ള്‍ ഉ​സ്മാ​ന്‍ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    രാ​ഹു​ൽ രാ​ജി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​മ തോ​മ​സ് എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ര്യം നോ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. എ​ന്നും സ്ത്രീ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ത​ന്നെ രാ​ജി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ തെ​റ്റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ രാ​ഹു​ലി​ന് മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സ് കൊ​ടു​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും ഉ​മ തോ​മ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ എ​ന്ന​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​യ​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ർ​ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു തെ​ളി​വു​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും രാ​ഹു​ല്‍ മാ​റി​നി​ൽ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ത്ത​ത്. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ രാ​ജി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ മേ​ലു​ള്ള ക​ള​ങ്ക​മ​ല്ല. ആ​ര് എ​ന്ത് തെ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ലും അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം അ​ത​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ​യൊ​ക്കെ ബാ​ധ്യ​ത ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നി​ല്ല. തെ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തി​രു​ത്തേ​ണ്ട​ത് അ​ത​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും ദീ​പ്തി മേ​രി വ​ര്‍ഗീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​കെ. ര​മ എം.​എ​ൽ.​എ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യെ​ത്തി. ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​ർ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് കെ.​കെ. ര​മ പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​എ​ൽ.​എ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് മാ​റി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ നേ​രി​ട​ണം. അ​തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ര​മ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

