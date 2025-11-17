Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    17 Nov 2025 12:09 PM IST
    Updated On 17 Nov 2025 12:09 PM IST

    ബി.എൽ.ഒ ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം സി.പി.എം ഭീഷണിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്; ‘കള്ളപ്പരാതി നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെന്ന് സി.പി.എമ്മുകാർ പറഞ്ഞു’

    Sunny Joseph -BLO Aneesh George
    തിരുവനന്തപുരം: ബി.എൽ.ഒ അ​നീ​ഷ് ജോ​ര്‍ജ് ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം സി.പി.എമ്മിന്‍റെ ഭീഷണിയെന്ന് കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്. കോൺഗ്രസിന്‍റെ ബി.എൽ.ഒയെ കൂടെ കൂട്ടിയതിന് സി.പി.എം ബി.എൽ.ഒ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിന് വഴിവെച്ചു. ഇക്കാര്യം കോൺഗ്രസ് ബി.എൽ.ഒയോട് അനീഷ് ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    കോൺഗ്രസിന്‍റെ ബി.എൽ.ഒയെ കൂടി വീട് സന്ദർശിച്ചാൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കള്ളപ്പരാതി നൽകി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമെന്ന് സി.പി.എമ്മിന്‍റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞതായി അനീഷിന്‍റെ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തമാണ്.

    ബി.എൽ.ഒ എന്ന നിലയിൽ അ​നീ​ഷിന് ജോലി ഭാരം അലട്ടിയിരുന്നു. ജോലി ഭാരത്തിന്‍റെ സമ്മർദവും രാഷ്ട്രീയ ഭീഷണിയുമാണ് അനീഷിനെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ടമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദം കാരണം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ (​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​റെ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തിയിരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി കു​ന്ന​രു എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കാ​ങ്കോ​ൽ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക​യി​ലെ അ​നീ​ഷ് ജോ​ര്‍ജ് (45) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദ​മാ​ണ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ​ ഏ​റ്റു​കു​ടു​ക്ക​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലാ​ണ് അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജി​നെ തൂ​ങ്ങി മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് അ​നീ​ഷി​നെ മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. രാ​വി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തെ പ​ള്ളി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വി​ട്ട​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വ​നെ​ടു​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​നീ​ഷ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ക​ടു​ത്ത ജോ​ലി സ​മ്മ​ര്‍ദ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്നു​വ​രെ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ന്ന​രു എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ പ്യൂ​ണാ​ണ് അ​നീ​ഷ്.

