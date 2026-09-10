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    വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി; സണ്ണി ജോസഫിന്​ നേതൃയോഗത്തിൽ ‘ഷോക്ക്​’

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    ഓ​ണ​ക്കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശോ​ഭ ക​ള​യു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​നം
    Sunny Joseph
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    സണ്ണി ജോസഫ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​ച്ചൊ​ല്ലി കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫി​ന്​ രൂ​ക്ഷ​വി​മ​ർ​ശ​നം. വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും മൊ​ത്തം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്ന് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പേ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ൽ​കി ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി ചെ​യ്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശോ​ഭ കെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യു​ക്​​തി​ഭ​ദ്ര​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. വൈ​ദ്യു​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്‍റെ പ്ര​തിഛാ​യ​യെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. നൂ​റു​ദി​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്ത ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യു​ണ്ടാ​യ സ​ൽ​​പ്പേ​ര്​ ക​ള​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് വ​ള​ർ​ന്നു​വെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്നു. ​

    വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്,​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ദ​വി ഒ​ഴി​യാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​ക​രം ആ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്​ വ​രെ​യേ തു​ട​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

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    News Summary - Sunny Joseph gets 'shock' at KPCC leadership meeting
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