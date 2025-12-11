രാഹുലിനെതിരായ പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്; അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻ

രാഹുലിനെതിരായ പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്; അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്ന് വി.ഡി. സതീശൻtext_fields
കണ്ണൂർ: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എക്കെതിരായ പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. തനിക്ക് കിട്ടിയ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ലീഗൽ ബ്രെയിനുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. കാത്തുംകടവ് സെന്റ് ജോൺസ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പരാതി എന്തിനാണെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാം. ജനമത് വിലയിരുത്തട്ടെ. എനിക്ക് പരാതി ലഭിച്ച സമയത്തുതന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ലഭിച്ചു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. പരാതി ആർക്കാണ് അയക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. പരാതി ആസൂത്രിതമായി തയാറാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ, അതിന് എതിർവശങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കോടതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, സണ്ണി ജോസഫിന്റെ പ്രസ്താവന തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ രംഗത്തെത്തി. രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതി വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പരാതി തന്നെയാണെന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നും വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞു. പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
