    Kerala
    date_range 11 Dec 2025 12:03 AM IST
    date_range 11 Dec 2025 12:03 AM IST

    സ്ത്രീ​ പള്ളിപ്രവേശ വിവാദം മതയുക്തിവാദികളുടെ സൃഷ്ടിയെന്ന് സുന്നി നേതാക്കള്‍

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ്ത്രീ​ക​ളെ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ, ര​ണ്ടാം​കി​ട പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​രാ​ണ് സു​ന്നി​ക​ളെ​ന്ന വാ​സ്ത​വ​വി​രു​ദ്ധ ദു​ഷ്പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ജാ​ഹി​ദ്, ജ​മാ​അ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത​യു​ക്തി​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്ന് സു​ന്നി സ​മ​സ്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദി​നം​പ്ര​തി പ​ള്ളി​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ ഖു​ര്‍ആ​നി​ലോ ന​ബി​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ മ​റ്റു ആ​ധി​കാ​രി​ക ക​ർ​മ​ശാ​സ്ത്ര ഗ്ര​ന്ഥ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഇ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് പു​രു​ഷ​ന്മാ​രാ​ണ് പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ന​മ​സ്‌​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ന​ബി പ​ഠി​പ്പി​ച്ച നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ക്കാ​ല​വും മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ തു​ട​രും. കാ​ല​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്തു​ക​യും തി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ത്യ​യ​ശാ​സ്ത്ര​മ​ല്ല ഇ​സ്‍ലാം.

    സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​സ്‍ലാം നി​ശ്ച​യി​ച്ച മാ​ര്‍ഗ​രേ​ഖ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ മു​സ്‍ലിം​ക​ള്‍ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്നും സു​ന്നി യു​വ​ജ​ന സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന വ​ര്‍ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ കൊ​ട​ക്, സ​മ​സ്ത എം​പ്ലോ​യീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ മു​ണ്ടു​പാ​റ, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ.​പി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​റ്റി​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Sunni leaders say women's entry into mosque controversy is the creation of religious rationalist
