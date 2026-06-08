Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുങ്ങിയ കപ്പലിലെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 10:48 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 10:48 PM IST

    മുങ്ങിയ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ മടക്കം: മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ കോടതിയിലെ റിപ്പോർട്ട്​ തേടി ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    മുങ്ങിയ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരുടെ മടക്കം: മജിസ്​ട്രേറ്റ്​ കോടതിയിലെ റിപ്പോർട്ട്​ തേടി ഹൈകോടതി
    cancel

    കൊ​ച്ചി: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​യ എം.​എ​സ്.​സി എ​ൽ​സ-​മൂ​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി, മ​ജി​സ്​​ട്രേ​റ്റ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തേ​ടി.

    ക​പ്പ​ലി​ലെ ഏ​ഴ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ്​ തോ​പ്പും​പ​ടി കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ തേ​ടി​യ​ത്. മ​ർ​ച്ച​ന്‍റ്​ ഷി​പ്പി​ങ് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണം വൈ​കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​വും അ​റി​യി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്തം​ബ​റി​ലാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം എ​ന്ന്​ തീ​ർ​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്ക​ണം. സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ട​ക്കം രേ​ഖ​ക​ൾ മ​ട​ക്കി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​പ്പ​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ട​ക്കം റ​ഷ്യ, ഉ​ക്രൈ​ൻ, ജോ​ർ​ജി​യ, ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മേ​യ് 25ന്​ ​അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 14 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി കോ​സ്റ്റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​യ​മ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:returnReportShipsCrewMagistrate Courthigh court
    News Summary - Return of crew members of sunken ship: High Court seeks report from magistrate's court
    Similar News
    Next Story
    X