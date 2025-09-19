Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 11:21 AM IST

    വേനൽമഴ, കരുതലോടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ; ആറുമാസംകൊണ്ട് 2303 കോടി ലാഭിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി

    വേനൽമഴ, കരുതലോടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ; ആറുമാസംകൊണ്ട് 2303 കോടി ലാഭിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ആ​റു​മാ​സ​ക്ക​ണ​ക്കി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ലാ​ഭി​ച്ച​ത് 2303 കോ​ടി രൂ​പ. ധാ​രാ​ളം മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തും വൈ​ദ്യു​തി​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ ശ്ര​ദ്ധ​യു​മാ​ണ് ജൂ​ൺ 30 വ​രെ​യു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റി​ൽ വ​ൻ​കു​റ​വ് വ​രാ​ൻ ക​ര​ണം. വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ലു​ള്ള കു​റ​വ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന​വ് വ​രു​ത്താ​തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1195.60 കോ​ടി രൂ​പ​യും ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ 31 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മി​റ​ങ്ങി​യ ത്രൈ​മാ​സ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ 1108.10 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വു​മാ​ണ് വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ലാ​ഭം 692.39 കോ​ടി​യും ര​ണ്ടാം ത്രൈ​മാ​സ ലാ​ഭം 687.72 കോ​ടി​യു​മാ​ണ്. ആ​കെ 1380.11 കോ​ടി രൂ​പ.

    വേ​ന​ൽ​മ​ഴ തു​ണ​ച്ച​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്നു. ജ​ല വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ലാ​ക​ട്ടെ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്നീ​ട് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ (സ്വാ​പ്) വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങു​ന്ന രീ​തി കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങി ചെ​ല​വ് ചു​രു​ക്കി. ജൂ​ലൈ മാ​സം മു​ത​ലു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ത്രൈ​മാ​സ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ വ​ൻ​കു​റ​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കാ​ര​ണം ജൂ​ലൈ, ആ​ഗ​സ്റ്റ്, സെ​പ്തം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ന​ല്ല​തു​പോ​ലെ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന സ​മ​യ​ത്ത് റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ന​ഷ്ടം 731 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. 2303 കോ​ടി​യു​ടെ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ലെ കു​റ​വി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ താ​രി​ഫ് വ​ർ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മു​ൻ​കാ​ല ന​ഷ്ടം നി​ക​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നു​ക​ളോ​ട് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റ​റി ആ​സ്തി​യാ​യ 6600 കോ​ടി രൂ​പ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    ഈ ​മാ​സം 26ന് ​മു​മ്പ് ന​ഷ്ടം എ​ങ്ങ​നെ നി​ക​ത്തു​മെ​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യ്യാ​റാ​ക്കാ​ൻ അ​പ്പ​ല്ലേ​റ്റ് ട്രി​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി (ആ​പ്ടെ​ൽ) നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 3000 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​റ​വ് വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ൽ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന ബാ​ധ്യ​ത​യേ റ​ഗ​ലേ​റ്റ​റി ആ​സ്തി​ക്കു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    TAGS:Rainregulatory commissionKeralaKSEB
    News Summary - Summer rains, purchase electricity with caution; KSEB saves Rs 2303 crore in six months
