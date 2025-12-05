Begin typing your search above and press return to search.
    5 Dec 2025 7:52 AM IST
    5 Dec 2025 7:52 AM IST

    സർചാർജ്​ പരിധി നീക്കൽ​​: ​വേനൽകാലത്തെ വൈദ്യുതി ബില്ല്​ ഉയരും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​ത ബി​ല്ലി​ൽ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ ഇൗ​ടാ​ക്കാ​ൻ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​ഴി വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്തെ ബി​ൽ തു​ക ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യി. വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്താ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വി​ല​കൂ​ടി​യ വൈ​ദ്യു​തി ഇ​ത​ര സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രി​ൽ നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. യൂ​നി​റ്റി​ന്​ പ​ത്ത്​ രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്ത്​ പീ​ക്ക്​​സ​മ​യ വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക്​ വി​ല ഉ​യ​രാ​റു​ണ്ട്.

    വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ചെ​ല​വി​ലെ അ​ധി​ക ബാ​ധ്യ​ത ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജാ​യി ഇൗ​ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി ​ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​​ടെ ന​ഷ്ടം കു​റ​യും. നി​ല​വി​ൽ യൂ​നി​റ്റി​ന്​ പ​ത്ത്​ പൈ​സ​യാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ ​പി​രി​വാ​ണ്​ വൈ​കാ​തെ ഉ​യ​രു​ക. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ താ​രി​ഫ്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ര​ട്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ര​ടി​ൽ 23നാ​ണ്​ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ച​ട്ട​ഭേ​ദ​ഗ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ​വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങ​ൽ ചെ​ല​വി​ന്‍റെ ബാ​ധ്യ​ത പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തും. ​

    ഇ​ന്ധ​ന സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​​ പി​രി​വി​​ലെ സീ​ലി​ങ്​ എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യു​ന്ന​ത്​ കേ​​ന്ദ്ര ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​െ​ന്റ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ചാ​ർ​ജ്​ പ​രി​ധി എ​ടു​ത്തു ക​ള​ഞ്ഞാ​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​തൃ താ​ൽ​പ​ര്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തു​ട​രു​മെ​ന്നും തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 23ലെ ​റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലും പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​വി​ധ​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

