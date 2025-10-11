Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Oct 2025 4:42 PM IST
    11 Oct 2025 4:42 PM IST

    ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്: നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര്‍ നീക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി സുമയ്യ

    സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയും നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ നിയമപരമായി നീങ്ങുമെന്നും പരാതിക്കാരി
    medical negligence
    തിരുവനന്തപുരം: ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവിനെ തുടര്‍ന്ന് നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര്‍ നീക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതായി പരാതിക്കാരി സുമയ്യ. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയും നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

    ഗൈഡ്​ വയർ പു​റത്തെടുക്കാനാകുമോ എന്ന്​ പരിശോധിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽകോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗൈഡ്​ വയർ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലായതിനാൽ എടുക്കുന്നത്​ അപകടമാകും എന്ന​ ബോധ്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചത്.

    ഇക്കാര്യം വ്യക്​തമാക്കി റിപ്പോർട്ട്​ നൽകിയതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ സുമയ്യ ആശുപത്രി വിട്ടു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെ കഴിയുന്ന തനിക്ക്​ ഒരു ജോലി സർക്കാർ ​നൽകണം. അതിന്​ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും​. കൂടാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട്​ കോടതിയെ സമീപിക്കും​.

    മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ്​ ഡയറക്ടർക്കും നൽകിയ പരാതിയിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വീഴ്ചവരുത്തിയ ഡോക്ടർ സർവിസിൽ തുടരുകയാണെന്നും സുമയ്യ പറഞ്ഞു.

