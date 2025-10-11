ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്: നെഞ്ചില്‍ കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര്‍ നീക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി സുമയ്യ

ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്: നെഞ്ചില് കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര് നീക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതായി സുമയ്യtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ജനറല് ആശുപത്രിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവിനെ തുടര്ന്ന് നെഞ്ചില് കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര് നീക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചതായി പരാതിക്കാരി സുമയ്യ. സര്ക്കാര് ജോലിയും നഷ്ടപരിഹാരവും കിട്ടിയില്ലെങ്കില് നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
ഗൈഡ് വയർ പുറത്തെടുക്കാനാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽകോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗൈഡ് വയർ ഒട്ടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയിലായതിനാൽ എടുക്കുന്നത് അപകടമാകും എന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചത്.
ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ സുമയ്യ ആശുപത്രി വിട്ടു. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെ കഴിയുന്ന തനിക്ക് ഒരു ജോലി സർക്കാർ നൽകണം. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും. കൂടാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കും.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കും നൽകിയ പരാതിയിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വീഴ്ചവരുത്തിയ ഡോക്ടർ സർവിസിൽ തുടരുകയാണെന്നും സുമയ്യ പറഞ്ഞു.
