Madhyamam
    1 Jan 2026 10:48 PM IST
    1 Jan 2026 10:48 PM IST

    ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച: സ​ർ​ക്കാ​റും കോ​ട​തി​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട് -സുകുമാരൻ നായർ
    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും കോ​ട​തി​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 149ാമ​ത്​ മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി പെ​രു​ന്ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഖി​ല കേ​ര​ള നാ​യ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ ആ​രു​ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും അ​വ​രെ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പാ​ളി​ച്ച സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ശ്വാ​സ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​രു​ടെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക്കു മു​ന്നി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ത​ല​കു​നി​ക്കി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ മു​ത​ലെ​ടു​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ ക​രു​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തേ​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നു​ള്ള ഉ​റ​പ്പി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശ​ബ​രി​മ​ല ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത്​ പ​മ്പ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മു​ദാ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​തു​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന സ​മ​ദൂ​ര​നി​ല​പാ​ടാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റേ​ത്. ഈ​ശ്വ​ര​വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ചാ​രാ​നു​ഷ്ഠാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ന്ന​ത്ത്​ പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ട്, നെ​ഗോ​ഷ്യ​ബി​ൾ ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെ​ന്റ്‌​സ് ആ​ക്ടി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന പൊ​തു​അ​വ​ധി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ത​യാ​റാ​കാ​തെ, സം​ഘ​ട​ന​യെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ചി​ല​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും ഈ ​സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​ന്റെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി​ട്ടേ​യു​ള്ളൂ.

    സം​ഘ​ട​ന​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വ​ന്തം സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യു​ള്ള ചി​ല ക്ഷു​ദ്ര​ജീ​വി​ക​ളാ​ണ്. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച് വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തി. നേ​തൃ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ക​രി​വാ​രി​ത്തേ​ക്കാ​നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മം. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​നി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യേ​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

