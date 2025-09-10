Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:00 PM IST

    സുജിത്തിന് ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വർണമാല സമ്മാനം

    അ​ണി​ഞ്ഞ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യാ​ണ് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സമ്മാനിച്ചത്
    സുജിത്തിന് ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്വർണമാല സമ്മാനം
    തൃ​ശൂ​ർ: ഏ​റെ​നാ​ൾ നീ​ണ്ട ​നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് സു​ജി​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. സു​ജി​ത്തി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​നം പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മ്മാ​ന​പ്പെ​രു​മ​ഴ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ ഒ​രു പ​വ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം സു​ജി​ത്തി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റും വി​വാ​ഹ സ​മ്മാ​ന​വു​മാ​യി എ​ത്തി. അ​ണി​ഞ്ഞ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ജ​ന​കീ​യ സ​ദ​സ്സി​ൽ കെ.​പി.​സി.​സി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, കെ.​സി. വേ​ണു​​ഗോ​പാ​ൽ സു​ജി​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണ​മോ​തി​രം ന​ൽ​കി​യ കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ് മാ​ല ഊ​രി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    2023ലാ​ണ് കു​ന്നം​കു​ള​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സു​ജി​ത്തി​ന് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ക​യും സു​ജി​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ബ്ലോ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ർ​​ഗീ​സി​നെ ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​മാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    TAGS:dcc presidentSujithcustodial torture
    News Summary - Sujith receives gold necklace from DCC President
