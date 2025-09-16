Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസുജിത്തിന് ഗുരുവായൂരിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:47 AM IST

    സുജിത്തിന് ഗുരുവായൂരിൽ മാംഗല്യം

    സുജിത്തിന് ഗുരുവായൂരിൽ മാംഗല്യം
    സു​ജി​ത്തും വ​ധു കൃ​ഷ്ണ​യും

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ: പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഇ​ര​യാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ർ​ദ​ന​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​ന് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ മാം​ഗ​ല്യം. കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ കാ​ണി​പ്പ​യ്യൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സു​ജി​ത്ത് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ചയാണ് വി​വാ​ഹി​ത​നാ​യ​ത്.

    ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ന​ട​യി​ൽ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​നും 7.45നും ​ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു താ​ലി​കെ​ട്ട്. വി​വാ​ഹ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ണി​ക്ക​യി​ടാ​ൻ യു.​എ.​ഇ ദി​ർ​ഹം സു​ഹൃ​ത്തും ഇ​ൻ​കാ​സ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ സി. ​സാ​ദി​ഖ് അ​ലി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട പ്ര​ണ​യ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് സു​ജി​ത്ത് വി​വാ​ഹി​ത​നാ​കു​ന്ന​ത്. പു​തു​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി കൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ് വ​ധു. ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, തൃ​ശൂ​ർ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​സ​ഫ് ടാ​ജ​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

