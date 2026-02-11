Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 9:03 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 9:03 PM IST

    വാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ് ദിനത്തിൽ സപ്ലൈകോയിൽ 14 രൂപക്ക്​ പഞ്ചസാര

    text_fields
    bookmark_border
    വാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ് ദിനത്തിൽ സപ്ലൈകോയിൽ 14 രൂപക്ക്​ പഞ്ചസാര
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: വാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ് ദി​നം ആ​യ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​സ​പ്ലൈ​കോ​യി​ല്‍നി​ന്നും 1000 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ല്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യി​ത​ര ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 14 രൂ​പ​ക്ക്​ ഒ​രു​കി​ലോ പ​ഞ്ച​സാ​ര വാ​ങ്ങാം. നി​ല​വി​ല്‍ 43.50 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​പ​ണി​വി​ല. 500 രൂ​പ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ല്‍ സ​ബ്‌​സി​ഡി​യി​ത​ര ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 14 രൂ​പ​ക്ക്​ അ​ര​ക്കി​ലോ പ​ഞ്ച​സാ​ര​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഓ​ഫ​ര്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28 വ​രെ​യു​ണ്ട്.

    സപ്ലൈകോക്ക് 253.06 കോടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഔ​ട്ട് ടേ​ൺ റേ​ഷ്യോ (ഒ.​ടി.​ആ​ർ) 68 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 64.5 ശ​ത​മാ​നം ആ​യി കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​പ്ലൈ​കോ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​യ മ്പാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യാ​യ 253.06 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SUPPLYCOsugarvalentines dayKerala News
    News Summary - Sugar for Rs 14 at Supplyco on Valentine's Day
    Similar News
    Next Story
    X