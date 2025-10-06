Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘കില’ പരിശീലനങ്ങളിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 10:08 AM IST

    ‘കില’ പരിശീലനങ്ങളിൽ പകരക്കാർ; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റും

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കില’ പരിശീലനങ്ങളിൽ പകരക്കാർ; പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റും
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​നു കീ​ഴി​ൽ കി​ല ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ക​ര​ക്കാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പോ ഇ​ല്ലാ​തെ ആ​ളെ​ക്കൂ​ട്ടി പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട് പാ​ഴാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​രേ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രേ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രേ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധി പ്രാ​വ​ശ്യം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്താ​കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​നു പ​ക​രം താ​ൽ​പ​ര്യ​ക്കാ​രെ​യും പ​ക​ര​ക്കാ​രെ​യും ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ളെ​ണ്ണം തി​ക​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി. എ​ൽ.​എ​സ്.​ജി.​ഡി​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ സൈ​റ്റി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന വ​ർ​ഷ​വും ടൈ​പ് ചെ​യ്താ​ൽ മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രും വാ​ർ​ഡും പാ​ർ​ട്ടി​യും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും എ​ല്ലാം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി കി​ല സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ട്രൈ​ബ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് നാ​ച്വ​റ​ൽ റി​സോ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജ്മെൻറി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘നീ​ർ​ത്ത​ടാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ക​സ​നം: പ്രാ​ഥ​മി​ക പാ​ഠ​ങ്ങ​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളും’ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ നി​ർ​വ​ഹ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഇ.​ജി.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഒ​രു ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ നാ​ലു മെം​ബ​ർ​മാ​ർ​ക്കു പു​റ​മെ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​റും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്ന ലേ​ബ​ലി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലും ഇ​തേ മെം​ബ​ർ​മാ​ർ വീ​ണ്ടും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ, പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത മെം​ബ​റു​ടെ പേ​രി​ൽ ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ മെം​ബ​റു​ടെ വ്യാ​ജ ഒ​പ്പി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​തും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ത​ലേ​ദി​വ​സം പോ​ലും ആ​ളെ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തും ഗു​രു​ത​ര അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത്ത​രം അ​ഴി​മ​തി ന​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു സെ​ന്റ​റു​ക​ളാ​ണ് കി​ല​ക്കു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskilaKerala NewsLatest News
    News Summary - Substitutes in ‘Kila’ training
    Similar News
    Next Story
    X