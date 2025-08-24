Begin typing your search above and press return to search.
    തോറിയം ഊർജ നിലയങ്ങളുടെ സാധ്യത പഠിക്കുന്നു -കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി

    ഊ​ർ​ജ കേ​ര​ള അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​ധ്യ​മം പാ​ല​ക്കാ​ട് ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് പി.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    തോറിയം ഊർജ നിലയങ്ങളുടെ സാധ്യത പഠിക്കുന്നു -കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
    ഊ​ർ​ജ കേ​ര​ള അ​വാ​ർ​ഡ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മം പാ​ല​ക്കാ​ട് ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ് ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ന്‍റ് പി.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തോ​റി​യം ഊ​ർ​ജ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​യെ കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി. വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ലെ ര​ണ്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഇ​തി​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യു​റേ​നി​യം ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് തോ​റി​യം നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ. കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കും എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ആ​ണ​വ നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    ബാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ൻ പ​റ്റു​മോ എ​ന്ന സാ​ധ്യ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ൽ മ​സ്ദൂ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സി.​ഇ.​എ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ റൂ​ൾ​സി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഊ​ർ​ജ കേ​ര​ള അ​വാ​ർ​ഡ് മാ​ധ്യ​മം പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ബ്യൂ​റോ ചീ​ഫ്​ പി.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത് മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് 10,000 രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്.

